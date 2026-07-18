'Hitra hrana' na smetiščih: evropske štorklje se redijo

Odlagališča predstavljajo na videz hiter in enostaven vir hrane za populacije belih štorkelj v Evropi. Nova raziskava pa kaže, da kratkoročne koristi v obliki večje energijske zaloge lahko spremljajo prikriti dolgoročni negativni vplivi na zdravje, poroča Guardian. Raziskava opozarja na zapleteno razmerje med koristmi in tveganji: hrana z odlagališč lahko nekoč ogroženi vrsti pomaga pri rasti, varčevanju z energijo in povečevanju populacije, hkrati pa lahko spreminja njihov organizem na načine, ki jih šele preučujejo.

Smeti dostopnejše od plena

Bele štorklje so bile nekoč znane po dolgih selitvah med Evropo in Afriko, vendar so nekatere populacije spremenile svoje vedenje, saj je zavržena hrana postala lažje dostopna kot njihov naravni plen. Na odlagališčih se štorklje prehranjujejo z ostanki človeške hrane, mesnimi odpadki, žuželkami, glodavci in deževniki, pri tem pa porabijo precej manj energije kot pri iskanju hrane na poljih in mokriščih.

Štorklje na smetiščih FOTO: Shutterstock

Vendar so na teh območjih izpostavljene tudi plastiki, žici, steklu in težkim kovinam, zato se postavlja vprašanje, ali jim takšna 'nezdrava prehrana' bolj koristi ali škoduje. Raziskovalci so preučevali populacije belih štorkelj na Poljskem, kjer se ptice v zadnjem desetletju vse pogosteje prehranjujejo na odlagališčih. Za razliko od nekaterih populacij v zahodni Evropi se večina poljskih štorkelj še vedno pretežno prehranjuje z naravnim plenom, kar je raziskovalcem omogočilo primerjavo posameznikov z različnimi prehranskimi strategijami. Prvi rezultati, predstavljeni na konferenci Društva za eksperimentalno biologijo v Firencah, kažejo, da imajo štorklje, ki se prehranjujejo na odlagališčih, večjo telesno maso in večje energijske zaloge kot tiste, ki se prehranjujejo v naravi.

Štorklje na smetiščih FOTO: Shutterstock

Toda te koristi spremljajo tudi tveganja. Raziskovalci so pri mladih pticah odkrili znake poškodb DNK, povezanih s prehranjevanjem na odlagališčih, precej prej, kot so pričakovali, ko so bili mladiči stari komaj približno en teden. Ugotovitve kažejo tudi, da lahko dostopnost hrane na odlagališčih vpliva na selitvene navade štorkelj, podobno kot se je že zgodilo pri populacijah v zahodni Evropi.

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