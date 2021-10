Obrodili sadovi na Mednarodni vesoljski postaji: Houston, imamo papriko

Nedavno so štiri pekoče paprike, ki rastejo v naprednem rastlinskem habitatu na Mednarodni vesoljski postaji, obrodile prve sadove. "Že odštevamo! Le še nekaj tednov nas loči od obiranja in uživanja prvih paprik v vesolju!" je v zapisu na družbenih omrežjih naznanila astronavtka Megan McArthur. Dodala je, da so njihove možnosti kuhanja omejene in se vprašala, ali bi bilo bolje zaužiti sveže paprike, ali pa jih speči v pečici.

V zadnjih nekaj tednih so na Mednarodni vesoljski postaji zacveteli cvetovi, iz katerih so se že začeli razvijati plodovi paprike. Rastlina se samooprašuje, paprike pa so začele rasti med 24 in 48 ur po oprašitvi. Vsi oprašeni cvetovi se sicer niso uspešno razvili, sporočajo z Nase. Edinstvena lastnost naprednega rastlinskega habitata (APH) je, da ga je mogoče upravljati na daljavo. Za opraševanje cvetov v orbiti je ekipa v Nasinem vesoljskem centru Kennedy naročila APH, naj ventilatorji delujejo s spremenljivo hitrostjo, s tem pa v mikrogravitaciji ustvarijo nežen vetrič, ki je spodbudil prenos cvetnega prahu. Nekaj rastlin je posadka vesoljske postaje sicer oprašila tudi ročno. "Zelo mi je bilo všeč, da sem lahko oprašila papriko! V primerjavi z negovanjem rastlin na Zemlji sem bila tokrat veliko bolj osredotočena. Seveda sem paprikam predvajala glasbo skupine Red Hot Chili Peppers!" je dejala astronavtka Megan McArthur, ki je na Twitterju tudi delila posnetek opraševanja. Iskanje prave paprike

Raziskovalci pri Kennedyju so dve leti ocenjevali več kot dvajset različnih sort paprike s celega sveta. Ekipa je izbrala čili papriko Hatch, kar je generično ime za več različnih sort zelene čili paprike iz Hatcha, Nove Mehike in vasi Hatch v južni Novi Mehiki, pojasnjujejo na Nasi. Pridelava sadov je pomembna za dolgotrajne misije Študije razvoja plodov v mikrogravitaciji so omejene, so pa Nasini raziskovalci v tem poskusu opazili nižji razvoj plodov v primerjavi z razvojem na tleh. "Razlogov za to na tej točki še ne razumemo v celoti," pravijo na Nasi. Premagovanje izzivov pridelave sadov v mikrogravitaciji je pomembno za dolgotrajne misije, med katerimi bodo člani posadke za dopolnitev svoje prehrane potrebovali dobre vire vitamina C. Na primer papriko. Čili paprika, ki jo gojijo, na zemlji zraste malo več kot tri centimetre, iz zelene pa blago pekoča paprika dozori do rdeče barve. Za zdaj še ni znano, kako bo mikrogravitacija vplivala na velikost ploda niti na to, kako pekoč bo. Astronavti bodo letos opravili dve žetvi – eno na 100 dan, kar bo konec oktobra, in eno na 120 dan, kar bo v začetku novembra. Papriko bodo dezinficirali, del pridelka pojedli, preostanek pa poslali na analizo.