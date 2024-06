Hrvaški podjetnik predstavil robotaksi, a ta se na njegov klic ni odzval

Znanost in tehnologija

Klical ga je prvič, klical ga je drugič ... a zgodilo se ni nič. "Seveda se tudi to kdaj zgodi," je opravičujoče dejal hrvaški podjetnik in inovator Mate Rimac. Ob predstavitvi novega robotaksija je namreč prišlo do "tehničnih težav". Ko je vozilu naročil, naj se mu pridruži na odru, tega ni bilo.