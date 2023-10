Hrvaško je zajela epidemija oslovskega kašlja

Gre za izjemno nalezljivo bolezen dihal, ki je za novorojenčke in dojenčke lahko usodna. Povzroča lahko večtedenske napade kašlja, z bruhanjem in utrujenostjo, bolnik lahko zaradi pomanjkanja kisika tudi pomodri. V Mostarju v Bosni in Hercegovini je pred dnevi umrl dva meseca in pol star dojenček. Sicer pa je tudi v Sloveniji precepljenost proti oslovskemu kašlju padla pod 90 odstotkov. Širjenje oslovskega kašlja je nagnalo strah v kosti marsikaterega starša na Hrvaškem. Prenaša se kapljično s kihanjem, kašljanjem.

Goran Tešović, specialist pediatrične infektologije, pojasnjuje, da je nalezljivost oslovskega kašlja nekje na ravni ošpic in nekaterih različic Covida-19. Sprva so simptomi podobni običajnemu prehladu, nato se začnejo napadi značilnega, rigajočega kašlja, ki so najpogostejši ponoči. Pri novorojenčnih in dojenčkih povzroča dihalne premore, zato pomodrijo. Če je prizadet dihalni center, lahko tudi zaspijo in umrejo: "Mislim, da je cepivo civilizacijski napredek, ki lahko prepreči veliko slabega. Tako da mislim, da je treba otroke cepiti." A v Splitu, kjer so minuli teden potrdili 125 okužb, med njimi je bilo 17 dojenčkov, je precepljenost pod 86 odstotki. V Zagrebu se je oslovski kašelj razširil na eni od šol.