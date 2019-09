Huawei in razmislek o novih možnostih

Kitajski tehnični gigant je v Münchnu predstavil nov izjemen fotoaparat telefon, ki pa kljub izjemnim tehnološkim značilnostim nima realnih možnosti za uspeh ne v Evropi ne v ZDA. Novi Huawei Mate 30 Pro je prvi talec Trumpovega vsesvetovnega trgovinskega spopada, a bitke, kot kaže, dobivajo Kitajci. Pod Huaweievim geslom "premislek o možnostih" se skriva marsikaj.

Veganski ovitki in varnost komunikacij? Če je bilo že nekaj časa jasno, da je Kitajska tehnološko (tudi z obratnim inženiringom in industrijskim vohunstvom) ne le ujela svetovno špico, ampak jo nekje že krepko prehitela, je bilo tokrat v Münchnu jasno, da s Huaweiem prevzema tudi druge trende. Ko začnejo Kitajci izdelovati veganske ovitke za telefone, prevzemati Porschejeve dizajne in (vsaj idejno) postavljati nove mejnike v varstvu zasebnosti in varne komunikacije, je jasno, da je Applov zaton precej hujši in da se je Huawei ne le utrdil na drugem mestu proizvajalcev telefonov, ampak je napovedali tudi tekmo za prvo mesto s Samsungom. Skupaj sta edina, ki jima rast naprav v zadnjih kvartalih raste, in obvladata že tretjino svetovnih trgov. Apple pa je na drugi strani s svojim najmočnejšim konjem Iphonom 11, po odhodu ikon z vrha podjetja, postal tarča posmeha v tehničnih primerjavah s Huaweiem.

Čeprav se ameriški predsednik pogosto sliši s Timom Applom (kot Tima Cooka ne zna pravilno poimenovati Donald Trump), je Apple z omejenim dostopom do kitajskega trga v hudem padcu, Iphone pa izzove le še nostalgijo na histerijo, ki so jo nekoč povzročali izdelki Steva Jobsa. Prodaja Huaweievih telefonov je po podatkih raziskovalcev Gartnerja v zadnjem kvartalu zrasla za 15,8 %, prodaja Iphonov pa padla za 13 %.

Huawei Mate 30

Tehnološka hladna vojna na Pacifiku Zato si ekonomsko Kitajska lahko privošči Huawei Mate 30 kot morebitno žrtev trgovinske vojne z ZDA. Telefon po odločitvi Donalda Trumpa nima dostopa do Googlovih aplikacij in tu se lahko finančna zgodba konča. Ali pa je začetek povsem nove dobe in naznanilo drugačne prevlade kitajskih tehničnih igračk za odrasle. V razvoj svoje platforme za aplikacije je Huawei vložil skoraj milijardo evrov. Tako je na HMS (Huawei Mobile Service), ki bi moral nadomestiti GMS (Google Mobile Service), po besedah Richarda Yuja, enega glavnih direktorjev Huaweia, 45 tisoč aplikacij. Kar – roko na srce – ni prav veliko. A prve razpoke v tehnološkem zidu hladne vojne na Pacifiku so se Donaldu Trumpu razkrile v tem tednu. Brad Smith, predsednik uprave Microsofta, je pozval Trumpa, naj prekliče prepoved kitajskega dostopa do ameriške tehnologije. Windows ima namreč zaradi Trumpa podobne zadrege s Huaweiem kot Google. Dejal je, da Kitajska 5G-tehnologija ni tako nepremostljiva ovira, da ne bi odpravili prepovedi.

Huawei Mate 30

Prva druga generacija telefonov na peti generaciji omrežja Prav novi Huawei Mate 30 Pro je prvi telefon, ki ima vgrajeno že drugo generacijo omrežja 5G, čeprav te še ne bo tako hitro pri uporabniku. Ima 50 % hitrejši prenos kot konkurenčni Samsung Note 10+ 5G in 24-krat hitrejši kot 4G. Nov Iphone 11 te tehnologije sploh nima. Mate je zasnovan na ikoničnem dizajnu fotoaparata Leica in celo bolj kot telefonske in podatkovne specifikacije navdušujejo kamere in snemalniki. Fotografira s 40, 16 in 8 MP kamerami z ISO-vrednostjo 409600. Še bolj osupljiv je snemalnik videa. Kamera snema 4K ultra široke "time-laps" posnetke in prav tako ekstremi počasni posnetek s 7680 slik na sekundo. Človeško oko potrebuje za premikajoč posnetek v PAL-sistemu 25 sličic na sekundo (fps). Mate 30 Pro ima eno od najbolj vzdržljivih baterij, je precej ožji in daljši ter brez gumba za jakost zvoka. To upravlja stranski senzor, senzorji pa z umetno inteligenco tudi zaznavajo uporabnikove oči in temu primerno premikajo zaslon pokončno ali ležeče. Če v telefon gledajo nepooblaščene oči, sporočila telefon samodejno zaklene.

Pod črto, bilo bi škoda, da je ta fotografsko-telefonski napredek potencialno le strel v zrak. Huawei je v Münchnu konkurenci dejal: "Poglejte, kaj imamo. In lahko vam je žal, da tega ne morete imeti tudi vi." Svetu pa je pokazal, da si lahko privošči tudi tako veliko ekonomsko tveganje, saj je s skoki v druga tehnološka področja – k trgu televizij, interneta, pametnih ur in še česa izzval ves svet. Ker se poslovni načrt ne more iziti, je jasno, da gre Kitajski za svetovni prestiž. Pa naj stane, kar hoče.