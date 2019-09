Huawei predstavil nova telefona brez Googlovih aplikacij

Analitik Richard Windsor, sicer ustvarjalec na Radio Free Mobile, opozarja, da je pred Huaweijem zaradi ameriških sankcij "herkulska naloga prepričati uporabnike, naj kupijo njihovo napravo". Prepričan je, da bo kitajski gigant največ uporabnikov izgubil na tujih trgih.

Kitajski potrošniki so namreč po njegovih besedah navajeni kupovati "prazne"pametne telefone in na lastno pest nalagati programsko opremo, medtem ko so uporabniki v drugih državah navajeni, da je ta že prednaložena. Analitiki tudi napovedujejo, da bo težko prodreti na tuje trge z napravo brez Googlovih aplikacij, kot so Youtube, Gmail in Zemljevidi, poroča portal Quartz.

Nova telefona Mate 30 in Mate 30 Pro bosta imela nameščeno odprtokodno verzijo operacijskega sistema Android. Android odprtega tipa lahko vsak proizvajalec prilagaja glede na svoje potrebe, brez sporazuma z njegovim lastnikom pa ne more vanj vključiti tudi priljubljenih aplikacij.

Huawei je 9. avgusta v domačem mestu Dongguan predstavil tudi lastni operacijski sistem HarmonyOS, ki bi lahko nadomestil Android. Huawei se je odločil lastni operacijski sistem razviti zaradi groženj, da bo zaradi ameriških sankcij ostal brez dostopa do Googlovega operacijskega sistema Android.