Huawei se po padcu prodaje pametnih telefonov usmerja k prašičereji

Kitajska ima največjo prašičerejsko industrijo na svetu. Huawei bo tako poskušal posodobiti prašičje farme z uvedbo umetne inteligence za odkrivanje bolezni in sledenje prašičem. Tehnologija prepoznavanja obraza lahko prepozna posamezne prašiče, druga tehnologija pa spremlja njihovo težo, prehrano in gibanje. Huawei je že razvil tehnologijo prepoznavanja obrazov in se prejšnji mesec soočil s kritikami zaradi sistema, ki med slikami pešcev prepoznava ljudi, za katere se zdi, da imajo ujgursko poreklo.

"Ne gre za vprašanje kakovosti ali izkušnjah z izdelki Huawei. Huawei nima enakih pogojev, saj je ujet med geopolitične napetosti," je dejal tiskovni predstavnik podjetja. In tako se zdi, da Huawei išče druge vire prihodkov – preusmeril se je v storitve računalništva in nosljive naprave. Načrtuje celo pametni avtomobil. Načrte pa ima tudi za nekaj bolj tradicionalnih panog.

Drugi kitajski tehnološki velikani, vključno z JD.com in Alibabo, že sodelujejo s prašičerejci na Kitajskem, da bi uvedli nove tehnologije. "Prašičereja je še en primer, kako poskušamo nekatere tradicionalne panoge oživiti z IKT (informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami), da bi ustvarili večjo vrednost za panoge v dobi 5G," je dodal tiskovni predstavnik Huaweia.

Pridobivanje premoga in podatki

V začetku tega meseca je ustanovitelj in izvršni direktor Huaweia Ren Žengfej napovedal zagon laboratorija za rudarske inovacije v severni kitajski provinci Šanši. Želi si namreč razviti tehnologijo za premogovnike, ki bo privedla do "manj delavcev, večje varnosti in večje učinkovitosti" in rudarjem premoga omogočila, dabodo pri delu "nosili obleke in kravate".

Med okroglo mizo na prireditvi je Ren dejal, da se podjetje širi tudi na področje potrošniških izdelkov, kot so televizorji, računalniki in tablični računalniki. "Še vedno lahko preživimo, tudi če se ne zanašamo na prodajo telefonov," je dejal Ren in dodal, da je zelo malo verjetno, da bodo ZDA Huawei umaknile s črnega seznama, ki drugim podjetjem preprečuje sodelovanje s kitajskim tehnološkim podjetjem.