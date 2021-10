Huawei z novim telefonom cilja na mlade, ameriške sankcije ostajajo

Kitajski tehnološki gigant Huawei je v avstrijski prestolnici predstavil svoje nove izdelke, med drugim tudi pametni telefon serije nova 9, s katerim cilja predvsem na mlajše generacije. Sankcije, ki jih je proti kitajskemu podjetju uvedla administracija nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, medtem ostajajo. Te so povzročile tudi upad prodaje pametnih telefonov, a Huawei vztraja in išče poti, s katerimi bi se obdržal med tehnološkimi velikani.

icon-expand Predstavitev novih produktov Huaweija na Dunaju FOTO: 24ur.com

Ameriška blokada, pandemija covida-19 in bitka za vzpostavljanje omrežij 5G. Kitajski velikan Huawei se je v zadnjih letih znašel v nezavidljivem položaju, predvsem na račun pritiska s strani nekdanje ameriške administracije na čelu s predsednikom Donaldom Trumpom. Ta je sankcije uvedel na podlagi ocen, da Huawei predstavlja grožnjo nacionalni varnosti, podatke o strankah pa naj bi delil s kitajsko oblastjo. Predstavniki kitajskega podjetja so navedbe Američanov večkrat zanikali, na tokratni predstavitvi novih produktov na Dunaju je predsednik podjetja Huawei Consumer BG za Srednjo in Vzhodno Evropo, Skandinavijo, Kanado in Turčijo Derek Yu med drugim poudaril, da je zaščita podatkov uporabnikov ena od njihovih glavnih prioritet.

Največji proizvajalec telekomunikacijske opreme je bil zaradi sankcij omejen na izdelavo modelov 4G, saj nima dovoljenja ameriške vlade za uvoz komponent za modele 5G.

Sankcije in blokade v zahodnih državah so Huawei pogosto stisnile na rob, saj je moral iskati bližnjice, da bi zahtevnim potrošnikom ponudil tisto, kar želijo in pričakujejo. Največjo težavo še vedno predstavlja onemogočen dostop do Googlovih storitev, zato se je Huawei lotil razvoja svojega sistema in aplikacij. A vprašanje je, če bo kitajski velikan s tem prepričal Evropejce, da bi se odpovedali vsem znanemu Androidu.

icon-expand Huawei je dan pred predstavitvijo novih izdelkov na Dunaju slavnostno odprl svojo novo trgovino na glavni nakupovalni ulici v mestu. FOTO: 24ur.com

Serija nova je bila prvič predstavljena že leta 2016, v zadnjih letih pa so bili telefoni te serije deležni številnih tehnoloških nadgradenj. Nov telefon, ki se bo v Sloveniji prodajal po priporočeni ceni 499 evrov, tako debitira z izboljšavami kamere, kot sta barvni filter RYYB (CFA) in inovativna tehnologija izboljšave fotografij XD Fusion Engine. Kot se je na predstavitvi pohvalil Yu, se telefon ponaša z dolgo življenjsko dobo baterije in hitrim polnjenjem - od praznega do polnega se naj bi telefon napolnil v manj kot 40 minutah. Pri zasnovi novega telefona ciljajo predvsem na mlajšo populacijo, poleg izboljšav kamere je poudarek tudi na privlačnem dizajnu in dobri uporabniški izkušnji. Nova 9 je opremljen z mobilnimi storitvami HMS in trgovino AppGallery, ki je bila po oceni podjetja dobro sprejeta med potrošniki.

icon-expand Telefon nova 9 bo v Sloveniji na voljo od novembra dalje, in sicer v črni ter modri barvi. FOTO: 24ur.com

Na dogodku je Huawei predstavil tudi sodelovanje s podjetjem Outfit 7, ki sta ga ustanovila najbogatejša Slovenca Samo in Iza Login, nato pa prodala kitajskim vlagateljem. Podjetje, ki je znano po franšizi Talking Tom&Friends, je s kitajskim tehnološkim gigantom začelo sodelovati prejšnje poletje. Direktor strateških partnerstev in višji producent iger pri Outfitu 7 Borut Vovk je poudaril, da so bili v Huaweiju pripravljeni prisluhniti njihovim predlogom, ključna je bila tudi transparentna komunikacija. Decembra lani so tako na AppGallery izdali prvo igro, zdaj jih je na voljo že več kot 10. Huawei je na Dunaju predstavil tudi svojo novo pametno uro Huawei Watch GT 3 in posebno izdajo brezžičnih slušalk Huawei FreeBuds Lipstick. Živordeče slušalke so shranjene v škatlici, ki bi jo lahko zamenjali za ličilo za ustnice. Tako ura kot nove slušalke so združljive z napravami z operacijskima sistemoma iOS in Android. Huawei se sicer od uvedbe ameriških sankcij sooča z upadom prodaje svojih izdelkov, pa tudi s pomanjkanjem čipov. Avgusta letos so iz družbe sporočili, da so se skupni prihodki v prvi polovici leta v primerjavi s preteklim letom znižali za okoli 30 odstotkov, poroča časnik Wall Street Journal. Največ izgube beležijo predvsem pri prodaji pametnih telefonov, ki so bili pred sankcijami eden glavnih virov dobička podjetja. Yu je sicer ocenil, da do konca leta pričakujejo podobne poslovne rezultate kot lani.

Posebne slušalke se bodo prodajale po priporočeni ceni 249 evrov. 46-milimetrska različica ure bo na voljo za 349 evrov, manjša, 42-milimetrska, pa za 329 evrov.