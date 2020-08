Saga 5G: jastogi na soncu in kitajsko pravilo 'zob za zob'

Najbrž še nikoli prej ni tako držalo - kdor nadzira komunikacijo, upravlja populacijo. Smo v času, ko je globalna populacija konstantno bombardirana z informacijami, cena udobnega, zabavnega in povezanega sveta pa so kupi podatkov o posamezniku in skupnosti. Kdor jih ima v svojih rokah, ima moč. Prav zato ni presenetljivo, da je boj za tehnološko prevlado postal tako pereče politično vprašanje.

"Amerika ugotavlja, da ni več edina tehnološka velesila na svetu, da jo Kitajska dohiteva, mogoče celo prehiteva in jo je treba ustaviti. To trenutno počnejo na ta način, da se ustavlja tehnološka podjetja, ki gradijo omrežja 5G, mobilne telefone ..."meni Matjaž Klančar, urednik računalniške revije Monitor.

Čeprav se okoli omrežij 5G spleta nešteto ugibanj, celo teorij zarote, tehnologija 5G v resnici ni revolucija, ampak evolucija."To so omrežja, ki jih poznamo že zdaj v obliki 4G, ki pa bodo še hitrejša, ki bodo ponujala še krajšo latenco, se pravi, da se bodo stvari hitreje in bolj trenutno dogajale. Teoretično omogočajo povezavo med samovozečimi avtomobili, podjetja bodo med seboj interno bolje komunicirala," nadaljuje Klančar. Bodo pa, ko bo treba dosegati višje hitrosti, bazne postaje delovale na višjih frekvencah, zato bo domet teh postaj krajši in jih bo treba postaviti več, kar bo za marsikoga dobra poslovna priložnost.

Področje s peščico igralcev

Nesporni paradni konj na področju razvoja teh omrežij je kitajski Huawei. Zdi pa se, da je preostali svet zelo pozno opazil, kam je na tem področju šel razvoj - in kdo mu ni sledil."Američani dejansko nimajo podjetja, ki bi se ukvarjalo z omrežji, kar so imeli je šlo v roke Nokie. V svetu so trenutno edina podjetja, ki se ukvarjajo s 5G omrežji Ericsson, Huawei, Nokia in do neke mere še Samsung. Celo ameriški zunanji minister Mike Pompeo je že rekel, da bi ameriška podjetja morala vložiti denar v Ericsson in ga okrepiti,"še pove Klančar.