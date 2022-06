Hubble odkrili prvega 'zvezdnega duha', ki potuje po Rimski cesti

Smrt zvezd, ki so večje od Sonca, običajno zaznamuje supernova. Zvezda eksplodira, preostalo jedro pa se zaradi lastne gravitacije sesede in tvori črno luknjo. Včasih pa pride do pojava, ko eksplozija črno luknjo požene po galaksiji. Raziskovalcem je sicer znanih veliko tovrstnih potujočih črnih lukenj, ki pa so v vesolju praktično nevidne, zaradi česar jih je zelo težko odkriti.

Astronomi menijo, da po naši galaksiji kroži kakšnih 100 milijonov prostih črnih lukenj. Univerza v Kaliforniji v Berkeleyju pa naj bi zdaj našla objekt, ki bi lahko bil ena od teh prosto plavajočih črnih lukenj.