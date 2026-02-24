Hugo. Prvi otrok, ki se je rodil iz presajene maternice umrle darovalke

Grace Bell, ki se je rodila brez maternice, izpostavlja, da je njen sin Hugo, ki je zdaj star deset tednov, preprosto čudež. Bellova in njen partner Steve Powell iz Kenta sta zaradi prijaznosti in nesebičnosti darovalke in njene družine postala starša.
Bellova je ena od približno 5000 žensk v Združenem kraljestvu, ki jih je prizadel sindrom MRKH, kar pomeni, da se je rodila brez maternice in nima menstruacije, ima pa normalne jajčnike. Pri 16 letih so ji povedali, da ne bo mogla nositi lastnega otroka. Edina možnost za par, da bi imel otroka, je bila upanje na presaditev maternice ali pa nadomestno materinstvo.
Ko je prejela telefonski klic, v katerem so ji sporočili, da so dobili maternico od darovalke in da je presaditev mogoča, se Bellova spominja, da je bila v popolnem šoku in resnično navdušena. Vendar je bila tudi neizmerno hvaležna za neverjetnen dar, ki ji bo omogočil, da nosi in rodi lastnega otroka.
"Vsak dan mislim na svojo darovalko in njeno družino in molim, da najdejo nekaj miru v vedenju, da mi je hči dala največji dar: dar življenja. Del nje bo živel večno", je povedala novopečena mamica.
Operacija presaditve maternice je trajala 10 ur in so jo izvedli v bolnišnici Churchill v Oxfordu junija 2024, preden je par nekaj mesecev pozneje začel z umetno oploditvijo.
Uspešna presaditev maternice od umrle darovalke je le ena od desetih takšnih presaditev, ki potekajo v okviru kliničnega raziskovanja v Združenem kraljestvu. Tri so že bile opravljene, toda to je prvi rojeni otrok.
V začetku leta 2025 je rodila dojenčica Amy s prvo podarjeno maternico žive darovalke v Združenem kraljestvu. Maternico je darovala sestra matere, ki je že imela dva otroka.
Sindrom MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) je redka prirojena motnja, ki prizadene ženske. Značilno je, da se ženske s tem sindromom rodijo brez maternice in zgornjega dela nožnice. Jajčniki so običajno normalni, kar pomeni, da imajo ženske normalno raven estrogena in razvijejo sekundarne spolne značilnosti, kot so prsi in sramne dlake, med puberteto. Vendar pa zaradi odsotnosti maternice ne morejo menstruirati in naravno zanositi. Sindrom MRKH prizadene približno 1 od 5000 žensk.
Presaditev maternice od žive darovalke običajno vključuje odstranitev ene od dveh maternic (če je darovalka ženska) ali pa je postopek bolj kompleksen, če darovalka nima maternice ali je ni več mogoče uporabiti. Ta postopek omogoča natančnejše načrtovanje in lahko vključuje zdravstvene preglede darovalke pred operacijo. Presaditev od umrle darovalke pa je odvisna od razpoložljivosti organa po nenadni smrti darovalke in zahteva hitro izvedbo postopka, da se zagotovi vitalnost presajenega organa. Vsaka metoda ima svoje prednosti in izzive, pri čemer obe ponujata možnost ženskam, ki ne morejo zanositi zaradi odsotnosti ali okvare maternice.
Umetna oploditev, znana tudi kot IVF (in vitro fertilizacija), je postopek zdravljenja neplodnosti, pri katerem se jajčece oplodi s semenčico zunaj telesa, v laboratoriju. Po oploditvi se zarodek (ali zarodki) prenese v maternico ženske. Ta postopek se pogosto uporablja pri parih, ki imajo težave z zanositvijo, vključno s tistimi, ki so prestali presaditev maternice, saj je naravna oploditev morda še vedno izziv.
