Znanost in tehnologija

Hugo. Prvi otrok, ki se je rodil iz presajene maternice umrle darovalke

London , 24. 02. 2026 09.20 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
A.K.
Hugo

Hugo je prvi otrok v Združenem kraljestvu, rojen iz maternice, presajene od mrtve darovalke. Njegova mama je ob rojstvu presrečna. 'To je čudež,' pravi ženska, ki se je rodila brez maternice in je hvaležna za neverjetno darilo darovalke. Kirurgi, ki so sodelovali pri rojstvu, poudarjajo, da je bil porod 'prelomni trenutek' in novo upanje za mnoge ženske s podobno diagnozo.

Grace Bell, ki se je rodila brez maternice, izpostavlja, da je njen sin Hugo, ki je zdaj star deset tednov, preprosto čudež. Bellova in njen partner Steve Powell iz Kenta sta zaradi prijaznosti in nesebičnosti darovalke in njene družine postala starša. 

Bellova je ena od približno 5000 žensk v Združenem kraljestvu, ki jih je prizadel sindrom MRKH, kar pomeni, da se je rodila brez maternice in nima menstruacije, ima pa normalne jajčnike. Pri 16 letih so ji povedali, da ne bo mogla nositi lastnega otroka. Edina možnost za par, da bi imel otroka, je bila upanje na presaditev maternice ali pa nadomestno materinstvo. 

Ko je prejela telefonski klic, v katerem so ji sporočili, da so dobili maternico od darovalke in da je presaditev mogoča, se Bellova spominja, da je bila v popolnem šoku in resnično navdušena. Vendar je bila tudi neizmerno hvaležna za neverjetnen dar, ki ji bo omogočil, da nosi in rodi lastnega otroka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vsak dan mislim na svojo darovalko in njeno družino in molim, da najdejo nekaj miru v vedenju, da mi je hči dala največji dar: dar življenja. Del nje bo živel večno", je povedala novopečena mamica.

Operacija presaditve maternice je trajala 10 ur in so jo izvedli v bolnišnici Churchill v Oxfordu junija 2024, preden je par nekaj mesecev pozneje začel z umetno oploditvijo.

Uspešna presaditev maternice od umrle darovalke je le ena od desetih takšnih presaditev, ki potekajo v okviru kliničnega raziskovanja v Združenem kraljestvu. Tri so že bile opravljene, toda to je prvi rojeni otrok.

V začetku leta 2025 je rodila dojenčica Amy s prvo podarjeno maternico žive darovalke v Združenem kraljestvu. Maternico je darovala sestra matere, ki je že imela dva otroka.

Razlagalnik

Sindrom MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) je redka prirojena motnja, ki prizadene ženske. Značilno je, da se ženske s tem sindromom rodijo brez maternice in zgornjega dela nožnice. Jajčniki so običajno normalni, kar pomeni, da imajo ženske normalno raven estrogena in razvijejo sekundarne spolne značilnosti, kot so prsi in sramne dlake, med puberteto. Vendar pa zaradi odsotnosti maternice ne morejo menstruirati in naravno zanositi. Sindrom MRKH prizadene približno 1 od 5000 žensk.

Presaditev maternice od žive darovalke običajno vključuje odstranitev ene od dveh maternic (če je darovalka ženska) ali pa je postopek bolj kompleksen, če darovalka nima maternice ali je ni več mogoče uporabiti. Ta postopek omogoča natančnejše načrtovanje in lahko vključuje zdravstvene preglede darovalke pred operacijo. Presaditev od umrle darovalke pa je odvisna od razpoložljivosti organa po nenadni smrti darovalke in zahteva hitro izvedbo postopka, da se zagotovi vitalnost presajenega organa. Vsaka metoda ima svoje prednosti in izzive, pri čemer obe ponujata možnost ženskam, ki ne morejo zanositi zaradi odsotnosti ali okvare maternice.

Umetna oploditev, znana tudi kot IVF (in vitro fertilizacija), je postopek zdravljenja neplodnosti, pri katerem se jajčece oplodi s semenčico zunaj telesa, v laboratoriju. Po oploditvi se zarodek (ali zarodki) prenese v maternico ženske. Ta postopek se pogosto uporablja pri parih, ki imajo težave z zanositvijo, vključno s tistimi, ki so prestali presaditev maternice, saj je naravna oploditev morda še vedno izziv.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
neplodnost operacija maternica presaditev

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ramstein
24. 02. 2026 10.38
Super kajne. Tako bo lahko svojo genetsko napako prenesla naprej na svoje potomce. In tako ljudje vzdržujemo slab genetski material. Katastrofa!
Odgovori
+0
2 2
Volja
24. 02. 2026 10.54
Deliti ljudi na “genetsko dobre” in “slabe” je nevarna logika. To ni znanost, to je ideologija. Civilizacija napreduje, ko ščiti ranljive – ne ko razpravlja, kdo bi se smel razmnoževati.
Odgovori
+0
1 1
ramstein
24. 02. 2026 10.57
Nikgar ne delim. delijo pravaprav najbolj tisti, ki omogočajo takšnim brez možnosti, da bi sami zanosili, da jim znanost in meicina to omogoči. to je pot v propad in v šibko družbo.
Odgovori
0 0
Volja
24. 02. 2026 10.59
Ima lastne jajčnike in manjka ji samo maternice.
Odgovori
0 0
ramstein
24. 02. 2026 10.32
Wow, presajena maternica! Še malo in bodo lahko transseksuake (moški, ki misli, da je ženska) resnično zanosile! Dajmo presajanje maternic uvesti na zdravstveno zavarovanje. - kmalu bo to naslednja zahteva radikalnih levičarjev.
Odgovori
+1
3 2
Volja
24. 02. 2026 10.55
Nima jajčnikov.
Odgovori
0 0
SenecaLucius
24. 02. 2026 10.30
Ne morem si predstavljati kako neizmerna je sreča staršev. Bravo za zdravniško ekipo!
Odgovori
+2
3 1
devote
24. 02. 2026 10.24
spet epstain v igri...
Odgovori
+0
1 1
CorbaMorba
24. 02. 2026 10.24
Isti folk, ki je proti splavu zarodka, ki je posledica posilstva, so proti temu. Narobe svet
Odgovori
+0
3 3
Dragica Cegler
24. 02. 2026 10.04
Ne odobravam.
Odgovori
-2
3 5
Buča hokaido
24. 02. 2026 10.47
Zakaj se ti sploh oglašaš. Vsi že vemo, da si vedno proti vsemu. Nikoli še ni bilo tvojega pozitivnega komentarja. Zakaj sploh še živiš v Sloveniji, če je tukaj vse tako slabo?
Odgovori
+1
2 1
Paranormal cracktivity
24. 02. 2026 09.52
Sam nasprotujem takemu početju da vsi mislijo da morajo ekskluzivno postati starši. Sploh ob dejstvu da je populacija ekstremno invazivne človeške vrste od leta 1995 narastla iz 5 miljard na 8 miljard kar je grozljivo za naš planet
Odgovori
-4
2 6
Prelepa Soča
24. 02. 2026 10.07
Tisti, ki svoje otroke lahko normalno vzdržujejo in pripeljejo do normalne odraslosti, da ne živijo samo zato, ker so se rodili, pač pa, da bo tudi on-a imel-a kaj od življenja in seveda družba. Le-taki naj kar imajo otroke.
Odgovori
+7
7 0
Prelepa Soča
24. 02. 2026 10.10
Od teh milijard jih je pa nastalo toliko zaradi "pomoči" razvitega sveta nerazvite."Pomoč" je /bila/ edino ta, da otroci po rojstvu niso več množično umirali. Prava pomoč bi bila, še zdaj, izobraževanje v kmetijstvu.
Odgovori
+5
5 0
ramstein
24. 02. 2026 10.29
Evropa in ZDA se krčita, rast gre na račun Afrike, Azije, itd. Torej naj belci prostovoljno izumremo? Ne, mi se moramo vsaj vzdrževati na tej ravni kot smo, torej 2 otroka na žesnko. Ostali pa naj zmanjšajo rojevanje otrok.
Odgovori
+1
2 1
