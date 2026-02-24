Hugo. Prvi otrok, ki se je rodil iz presajene maternice umrle darovalke

Grace Bell, ki se je rodila brez maternice, izpostavlja, da je njen sin Hugo, ki je zdaj star deset tednov, preprosto čudež. Bellova in njen partner Steve Powell iz Kenta sta zaradi prijaznosti in nesebičnosti darovalke in njene družine postala starša.

Bellova je ena od približno 5000 žensk v Združenem kraljestvu, ki jih je prizadel sindrom MRKH, kar pomeni, da se je rodila brez maternice in nima menstruacije, ima pa normalne jajčnike. Pri 16 letih so ji povedali, da ne bo mogla nositi lastnega otroka. Edina možnost za par, da bi imel otroka, je bila upanje na presaditev maternice ali pa nadomestno materinstvo.

Ko je prejela telefonski klic, v katerem so ji sporočili, da so dobili maternico od darovalke in da je presaditev mogoča, se Bellova spominja, da je bila v popolnem šoku in resnično navdušena. Vendar je bila tudi neizmerno hvaležna za neverjetnen dar, ki ji bo omogočil, da nosi in rodi lastnega otroka.