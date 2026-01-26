Humanoidni robot za gospodinjska opravila: doma bi ga lahko imeli v petih letih

Podjetje Hiproject v Sloveniji zastopa kitajskega proizvajalca robota Ubtech Walker S2. Na današnjem dogodku, ki so ga v podjetju organizirali skupaj s Klubom slovenskih podjetnikov (SBC), so predstavili enega izmed teh robotov, poimenovanega Max. Slednji je zasnovan za industrijska okolja, a že kmalu bi se lahko na trgu pojavili podobni humanoidni roboti, ki bi pomagali pri gospodinjskih opravilih.

V Ljubljani je danes potekal prvi poglobljen pogovor o humanoidni robotiki z gospodarstvom. Dogodek ni bil namenjen zgolj predstavitvi te napredne tehnologije, temveč odprtemu dialogu o prihodnosti dela, industrije in človeka, v času hitrih tehnoloških sprememb, so sporočili organizatorji.

"Trend je, da jih bomo imeli v treh do petih letih doma. Vse kaže na to, da bomo namesto po najnovejši avto šli po robota," je na okrogli mizi, ki je potekala ob predstavitvi robota Maxa dejal Urban Pevnik. Ob tem pa izpostavil tudi vidik varnosti podatkov. Da bi jo zagotovili, so robota povezali z lastnim strežnikom, tako da se podatkov ne pošilja na Kitajsko. Ta vidik varnosti bo pomemben tudi zaradi skrbi kupcev, predvsem ko bodo roboti prišli v domove. "Potrebujemo varno okolje, zagotovilo, da so podatki varni. Tudi roboti, ki bodo v gospodinjstvih, morajo delovati varno," je poudaril Pevnik.

Ena njegovih ključnih prednosti je samodejna menjava baterije, ki mu omogoča neprekinjeno delovanje 24 ur na dan. Bobo

Humanoidni roboti po mnenju Pevnika ne jemljejo delovnih mest, temveč prevzemajo dolgotrajno naporna, monotona in nevarna dela. To ljudem omogoča prestrukturiranje na varnejša, bolj kakovostna delovna mesta, kjer lahko razvijajo svoje znanje in potenciale. V tem smislu humanoidna robotika predstavlja odgovor na pomanjkanje delovne sile in hkrati priložnost za bolj človeško organizacijo dela, pravi Pevnik.

V prostorih Kluba slovenskih podjetnikov je podjetje Hiproject predstavilo humanoidnega robota UBTECH Walker S2 (MAX), najnaprednejšega humanoidnega robota na svetu in prvega takšnega v Evropi. FOTO: Bobo

Na področju robotov trenutno prednjačijo Kitajska, Japonska in ZDA. Evrope ni v ospredju, so pa izredno daleč na področju humanoidne robotike na Institutu Jožef Stefan (IJS), je poudaril vodilni raziskovalec robotike na tem inštitutu Igor Kovač. Po njegovem prepričanju v Sloveniji in s tem v Evropi obstaja odlična podlaga za nadaljnji razvoj na tem področju. "Dajmo biti prvi, ki bomo v sodobnih klinikah, sodobnih podjetjih in mogoče tudi doma uporabljali humanoidne robote," se je zavzel Kovač. Izkušnje po njegovem namreč kažejo, da podjetja, ki so robotizacijo uporabila za nadgradnjo dela ljudi, danes zaposlujejo več in delujejo uspešneje.

Vprašanje odgovornosti

K hitrejšemu učenju robotov je močno pripomogel razvoj umetne inteligence, je prepričana ustanoviteljica robotskega laboratorija Katapult Robotika Maša Jazbec. "Pri tem, da robot, ko nekaj prime, ve, kaj prime, da ve, kakšna je teža, da prepozna obliko, govorimo o fizični umetni inteligenci," je pojasnila.

Ustanoviteljica laboratorija Katapult Robotika Maša Jazbec je opozorila na etični vidik tehnološkega razvoja. Po njenem tehnologije same po sebi niso niti dobre niti slabe: odgovornost, etika in prihodnost so vedno v rokah ljudi, ki jih uporabljajo. Prav zato je ključno, da se robotika ljudem približa na razumljiv in izkustven način.

Tehnologija je po njenih besedah že tukaj, a odpira se vprašanje, kako jo bodo sprejeli ljudje. Ljudje humanoidne robote namreč povsem drugače dojemajo kot na primer industrijske robote ali druge oblike strojev. "Humanoidni roboti bodo uspešni toliko, kolikor jih bomo pripravljeni sprejeti in bomo potrpežljivi z njimi," je še dejala.

Tehnologija, ki deluje v svetu ljudi

Robot Max, ki so ga javnosti predstavili že prejšnji teden na Ptuju, je zasnovan po meri človeka. Visok je 176 centimetrov in ima 70 kilogramov, hodi, uporablja roke in prste, zaznava prostor okoli sebe in deluje v realnih industrijskih okoljih, brez zaprtih kletk in ograj. Kot je dejal vodja prodaje v podjetju Hiproject Bojan Goluh, je prvi takšen robot v Evropi in bolj kot ne edini, ki si sam menjava baterijo. Ko baterija pade na 20 odstotkov sam zakoraka do polnile postaje, jo vzame ven in vzame novo. "To pomeni, da je dejansko edini robot, ki je popolnoma avtonomen in je primeren za 24-urno delo v proizvodnji," je dejal. Sprva bo primeren za enostavnejša dela, kot na primer premikanje škatel, z nadaljnjim razvojem pa bo zmožen vedno hitrejšega dela in vedno bolj zapletenih nalog, je zagotovil Goluh.