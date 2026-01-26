Naslovnica
Znanost in tehnologija

Humanoidni robot za gospodinjska opravila: doma bi ga lahko imeli v petih letih

Ljubljana, 26. 01. 2026 18.28 pred 59 minutami 3 min branja 11

Avtor:
Ti.Š. STA
Humanoidni robot Max

Medtem ko Evropa zaostaja za tekmeci, je Slovenija na področju humanoidne robotike izredno daleč, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v Ljubljani. Direktor podjetja Hiproject Urban Pevnik je ob predstavitvi robota Maxa ocenil, da bi lahko imeli uporabniki humanodinega robota za gospodinjska opravila doma v treh do petih letih. "Namesto po najnovejši avto bomo šli po robota," je dejal Pevnik.

Podjetje Hiproject v Sloveniji zastopa kitajskega proizvajalca robota Ubtech Walker S2. Na današnjem dogodku, ki so ga v podjetju organizirali skupaj s Klubom slovenskih podjetnikov (SBC), so predstavili enega izmed teh robotov, poimenovanega Max. Slednji je zasnovan za industrijska okolja, a že kmalu bi se lahko na trgu pojavili podobni humanoidni roboti, ki bi pomagali pri gospodinjskih opravilih.

V Ljubljani je danes potekal prvi poglobljen pogovor o humanoidni robotiki z gospodarstvom. Dogodek ni bil namenjen zgolj predstavitvi te napredne tehnologije, temveč odprtemu dialogu o prihodnosti dela, industrije in človeka, v času hitrih tehnoloških sprememb, so sporočili organizatorji.

"Trend je, da jih bomo imeli v treh do petih letih doma. Vse kaže na to, da bomo namesto po najnovejši avto šli po robota," je na okrogli mizi, ki je potekala ob predstavitvi robota Maxa dejal Urban Pevnik.

Ob tem pa izpostavil tudi vidik varnosti podatkov. Da bi jo zagotovili, so robota povezali z lastnim strežnikom, tako da se podatkov ne pošilja na Kitajsko. Ta vidik varnosti bo pomemben tudi zaradi skrbi kupcev, predvsem ko bodo roboti prišli v domove. "Potrebujemo varno okolje, zagotovilo, da so podatki varni. Tudi roboti, ki bodo v gospodinjstvih, morajo delovati varno," je poudaril Pevnik.

Humanoidni roboti po mnenju Pevnika ne jemljejo delovnih mest, temveč prevzemajo dolgotrajno naporna, monotona in nevarna dela. To ljudem omogoča prestrukturiranje na varnejša, bolj kakovostna delovna mesta, kjer lahko razvijajo svoje znanje in potenciale. V tem smislu humanoidna robotika predstavlja odgovor na pomanjkanje delovne sile in hkrati priložnost za bolj človeško organizacijo dela, pravi Pevnik.

V prostorih Kluba slovenskih podjetnikov je podjetje Hiproject predstavilo humanoidnega robota UBTECH Walker S2 (MAX), najnaprednejšega humanoidnega robota na svetu in prvega takšnega v Evropi.
V prostorih Kluba slovenskih podjetnikov je podjetje Hiproject predstavilo humanoidnega robota UBTECH Walker S2 (MAX), najnaprednejšega humanoidnega robota na svetu in prvega takšnega v Evropi.
FOTO: Bobo

Na področju robotov trenutno prednjačijo Kitajska, Japonska in ZDA. Evrope ni v ospredju, so pa izredno daleč na področju humanoidne robotike na Institutu Jožef Stefan (IJS), je poudaril vodilni raziskovalec robotike na tem inštitutu Igor Kovač.

Po njegovem prepričanju v Sloveniji in s tem v Evropi obstaja odlična podlaga za nadaljnji razvoj na tem področju. "Dajmo biti prvi, ki bomo v sodobnih klinikah, sodobnih podjetjih in mogoče tudi doma uporabljali humanoidne robote," se je zavzel Kovač. Izkušnje po njegovem namreč kažejo, da podjetja, ki so robotizacijo uporabila za nadgradnjo dela ljudi, danes zaposlujejo več in delujejo uspešneje.

Vprašanje odgovornosti

K hitrejšemu učenju robotov je močno pripomogel razvoj umetne inteligence, je prepričana ustanoviteljica robotskega laboratorija Katapult Robotika Maša Jazbec. "Pri tem, da robot, ko nekaj prime, ve, kaj prime, da ve, kakšna je teža, da prepozna obliko, govorimo o fizični umetni inteligenci," je pojasnila.

Ustanoviteljica laboratorija Katapult Robotika Maša Jazbec je opozorila na etični vidik tehnološkega razvoja. Po njenem tehnologije same po sebi niso niti dobre niti slabe: odgovornost, etika in prihodnost so vedno v rokah ljudi, ki jih uporabljajo. Prav zato je ključno, da se robotika ljudem približa na razumljiv in izkustven način.

Tehnologija je po njenih besedah že tukaj, a odpira se vprašanje, kako jo bodo sprejeli ljudje. Ljudje humanoidne robote namreč povsem drugače dojemajo kot na primer industrijske robote ali druge oblike strojev.

"Humanoidni roboti bodo uspešni toliko, kolikor jih bomo pripravljeni sprejeti in bomo potrpežljivi z njimi," je še dejala.

Tehnologija, ki deluje v svetu ljudi

Robot Max, ki so ga javnosti predstavili že prejšnji teden na Ptuju, je zasnovan po meri človeka. Visok je 176 centimetrov in ima 70 kilogramov, hodi, uporablja roke in prste, zaznava prostor okoli sebe in deluje v realnih industrijskih okoljih, brez zaprtih kletk in ograj.

Kot je dejal vodja prodaje v podjetju Hiproject Bojan Goluh, je prvi takšen robot v Evropi in bolj kot ne edini, ki si sam menjava baterijo. Ko baterija pade na 20 odstotkov sam zakoraka do polnile postaje, jo vzame ven in vzame novo.

"To pomeni, da je dejansko edini robot, ki je popolnoma avtonomen in je primeren za 24-urno delo v proizvodnji," je dejal. Sprva bo primeren za enostavnejša dela, kot na primer premikanje škatel, z nadaljnjim razvojem pa bo zmožen vedno hitrejšega dela in vedno bolj zapletenih nalog, je zagotovil Goluh.

Maxa boste lahko spoznali v oddaji 24UR. Ne zamudite - ob 19.00!

humanoidni robot Max

jedupančpil
26. 01. 2026 19.19
sevda bo... pa vecina poklicev bo izginla beri teh na minimalcu
+1
1 0
3320.
26. 01. 2026 19.18
Kot je rekla ena umetnica, "jaz potrebujem AI da skuha, opere in pospravi medtem ko se jaz ukvarjam z umetnostjo, danes pa je ravno obratno".
+0
1 1
mmickica
26. 01. 2026 19.01
Ce bo znal skuhat po narocilu, pospravit posodo, pocistit stanovanje, pokosit travo, itd..., se ze veselim. Ampak ne bo.
+2
2 0
Prelepa Soča
26. 01. 2026 19.27
mmickica... bo, bo znal, vendar v naslednjih 20 letih si ga bi lahko redkokdo privoščil....
0 0
Protikomunist
26. 01. 2026 19.01
Pa tem geekom noben pravi strojnik ne zna razložiti, da je človeško telo razvito za plezanje po vejah in ne za proizvodnjo? Dve Scare 300 dosega peljejo lulat vsakega humanoida, Za desetino stroškov.
0 0
Lark
26. 01. 2026 18.58
Že zdaj praktično vsa elektronika vohuni za teboj, sploh Kitajska. Potem pa bi dal še robota v hišo, da ti sesa, pomiva posodo ipd.? Se pravi za opravila, ki pridejo nekaj ur na teden naj bi kupil robota za 10-20 tisoč EUR.
+3
3 0
3320.
26. 01. 2026 19.19
Največji špijuni so gringoti in njihov NSA.
0 0
3320.
26. 01. 2026 19.19
...aja pa itak mossad.
0 0
Pujček
26. 01. 2026 18.53
Z pravo kajlo bo zanimiv za gospodinjstvo.
0 0
proofreader
26. 01. 2026 18.37
Na tubi imate posnetke, koliko jih imajo Kitajci. Pa cene so smešno nizke.
+5
5 0
3320.
26. 01. 2026 19.19
Imaš tudi posnetke ko mu zahojdi pa celo bajto sesuje.
+1
1 0
bibaleze
