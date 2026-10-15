Humanoidni roboti na Danskem kot trgovski asistenti

Ste si kdaj predstavljali, da bomo v prihodnosti robote srečevali tudi med nakupovanjem v trgovini ali se z njimi med nakupi celo pogovarjali? V danskem Lyngbyju humanoidni roboti prvič stopajo v vlogo trgovinskih pomočnikov. Tlakovali naj bi pot v prihodnost, a najprej bodo morali dokazati, da zmorejo napolniti police brez človeške pomoči. Bodo zmogli opravljati delo enako kakovostno kot ljudje?