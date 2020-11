Prihodnost trka na vrata: prva potnika potovala s hyperloopom

Futurističen projekt javnega transporta, potovanje z lebdečim plovilom znotraj nizkotlačne cevi, je še korak bližje uresničitvi. Podjetje Virgin Hyperloop je namreč v puščavi zunaj Las Vegasa na tovrstno vožnjo prvič poslalo potnike.

Pravzaprav potnika, pionirski podvig so zaupali dvema uslužbencema podjetja, Sari Luchlan, ki je odgovorna za stike s kupci, in Joshu Giegelu, ki bdi nad tehnološkim razvojem. 500 metrov dolgo pot sta opravila v 15 sekundah, kapsula pa je dosegla hitrost 172 km/h. To je sicer še daleč od ambicioznih napovedi, da bo po ceveh mogoče potovati s hitrostjo nad 1000 km/h in da naj bi celo dosegali hitrost zvoka, a zaradi kratke proge in časa, ki ga kapsula potrebuje za pospeševanje in zaviranje, tokrat hitreje ni šlo.

Luchianova je takoj po vožnji za BBC izkušnjo opisala kot "vznemirljivo tako psihično kot fizično" in nič podobno vožnji na vrtiljaku. Potovanje je potekalo gladko, je povedala, skrbi, da bi bilo potnikom zaradi hitrega pospeševanja slabo, pa so se izkazale za odvečne.