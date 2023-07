Identificirali skrivnostno kupolo: ne gre za NLP ali ostanke letala

Avstralske oblasti so pred dvema tednoma, ko so na plaži odkrili kovinsko kupolo, zaprle območje in začele z identifikacijo predmeta, ki so ga v začetku preiskave obravnavali kot nevarnega. Tudi ljudem so v začetni fazi svetovali, naj se območju in predmetu izogibajo.

Avstralska policija je ob tem ljudi pozvala tudi, naj se vzdržijo ugibanj o tem, kaj naj bi predmet predstavljal. Poleg teorij, ki so govorile, da bi bila lahko kovinska kupola del komercialnega letala MH370, ki je leta 2014 z 239 potniki na krovu izginilo ob obali Zahodne Avstralije, in da gre za del nosilne rakete, so se namreč pojavila tudi ugibanja o nezemljanih in neznanih letečih predmetih.

Inženirka Evropske vesoljske agencije Andrea Boyd je sicer že takrat dejala, da s kolegi verjame, da gre za del indijske rakete, ki je padel na Zemljo med izstrelitvijo satelita. Tudi predsednik Indijske organizacije za vesoljske raziskave S. Somnath je za BBC potrdil, da gre res za ostanke rakete, vendar pa takrat še ni mogel z gotovostjo reči, ali gre za ostanke njihove rakete.

Avstralska vesoljska agencija je ob identifikaciji predmeta na spletu ljudi pozvala še, naj ob najdbi morebitnih sumljivih predmetov oblastem prijavijo najdbo in obvestijo tudi njihovo agencijo. "Avstralska vesoljska agencija je zavezana dolgoročni trajnosti dejavnosti v vesolju, vključno z zmanjševanjem naplavin, kar poudarjamo tudi na mednarodnem prizorišču," so dodali.