Znanost in tehnologija

Šla po 'energijo': 'Imela sem občutek, kot da mi gori celo telo'

Berlin, 19. 05. 2026 10.53 pred 1 uro 9 min branja 23

Avtor:
Natalija Švab
Bea Amma

Ležanje v elegantnem salonu, vitaminski koktajl neposredno v žilo, obljube o sijoči koži, več energije, močnejšem imunskem sistemu in hitrem "razstrupljanju". Vitaminske infuzije, ki jih na družbenih omrežjih promovirajo vplivneži, zvezdniki in industrija dobrega počutja, postajajo vse bolj priljubljene tudi v Evropi in pri nas. A medtem ko oglaševanje govori o zdravju in lepoti, nemški Zvezni inštitut za zdravila in medicinske pripomočke opozarja na precej manj privlačno plat zgodbe - resna zdravstvena tveganja in pomanjkanje dokazov, da takšne terapije pri zdravih ljudeh sploh delujejo.

Vitaminske infuzije v Sloveniji običajno stanejo med okoli 100 in 300 evrov na obisk, odvisno od vrste mešanice in ponudnika. Nekateri ponudniki ponujajo tudi pakete, ki vsebujejo več tretmajev. 

Uporabniki prek infuzije neposredno v krvni obtok prejemajo mešanice vitaminov, mineralov in drugih snovi, kot so vitamin C, biotin, tavrin ali L-karnitin. Ponudniki obljubljajo boljši videz, večjo storilnost, hitrejšo regeneracijo in celo "čiščenje telesa".

Toda nemški inštitut BfArM zdaj opozarja, da lahko takšne infuzije povzročijo tudi resne zaplete, poroča focus.de. Med tveganji navajajo predoziranje z vitamini, preobremenitev telesa s tekočino, motnje elektrolitov in kislinsko-baznega ravnovesja ter alergijske reakcije, ki lahko v najhujših primerih vodijo celo v anafilaktični šok življenjsko nevarno stanje, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč.

Posebej opozarjajo tudi na nevarnosti samega postopka infuzije. "Kot pri vseh infuzijah lahko nepravilna uporaba povzroči iztekanje tekočine v tkivo, zračno embolijo ali težave s krvnim obtokom zaradi prehitrega dovajanja tekočine," opozarja inštitut.

(Ne)učinkovitost

Strokovnjaki svetujejo, da si ljudje pred posegi zastavijo nekaj osnovnih vprašanj. Ali za storitev obstajajo resni znanstveni dokazi? Kdo jo izvaja? Gre za medicinski postopek ali predvsem za marketinški trend? In predvsem - ali človek to res potrebuje, ali pa mu je bil problem šele ustvarjen skozi oglase in družbena omrežja?

Velik problem je tudi dejstvo, da številne infuzijske mešanice, ki jih uporabljajo saloni, niso registrirane kot zdravila. To pomeni, da zanje niso bili opravljeni standardni postopki preverjanja učinkovitosti, varnosti in kakovosti, ki jih morajo prestati klasična zdravila.

In prav pri učinkovitosti se začne drugi velik problem.

Čeprav je medicinsko dokazano, da lahko infuzije vitaminov pomagajo ljudem z resnim pomanjkanjem hranil ali pri določenih boleznih, je pri zdravih ljudeh znanstvenih dokazov zelo malo. Številne raziskave, ki jih promovirajo podporniki, so bile majhne, brez ustreznih kontrolnih skupin ali pa niso pokazale statistično pomembnih učinkov.

Med drugim so raziskovalci univerze Yale v pilotni raziskavi spremljali bolnike s kroničnimi bolečinami, ki so osem tednov prejemali vitaminske infuzije ali placebo. Tisti, ki so dobivali vitamine, so sicer poročali o nekoliko boljšem počutju in manj bolečinah, a podobne učinke je zaznala tudi skupina, ki je prejemala placebo. Raziskovalci zato niso mogli dokazati pomembne razlike med skupinama.

Zavajajoče trditve in obljube

Že leta 2018 je ameriška Zvezna komisija za trgovino vložila tožbo proti enemu od podjetij, ki je svoje vitaminske infuzije oglaševalo z zavajajočimi in nedokazanimi zdravstvenimi trditvami. Podjetje je namreč trdilo, da lahko z infuzijami zdravi celo raka, multiplo sklerozo in srčno popuščanje.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo še na nekaj: dejstvo, da vitamini pridejo neposredno v kri, še ne pomeni, da jih telo potrebuje ali da bodo imeli poseben učinek.

Po podatkih nemške prehranske raziskave je večina ljudi že sicer dovolj dobro preskrbljena z vitamini in minerali, kljub temu pa skoraj tretjina prebivalcev posega po prehranskih dopolnilih. Resna pomanjkanja vitaminov pri povprečno zdravem človeku so razmeroma redka.

Tudi medicinski priročnik MSD zato opozarja, da se intravenozna vitaminska terapija pri zdravih ljudeh ne priporoča, saj domnevne koristi niso bile potrjene.

Strokovnjaki poudarjajo, da telo v večini primerov vitamine veliko učinkoviteje dobi prek običajne prehrane. Več sadja, zelenjave, tekočine, spanja in gibanja ima po njihovih besedah bistveno večji učinek kot drage infuzije za lepoto ali "razstrupljanje".

"Kultura optimizacije telesa"

Priljubljenost vitaminskih infuzij ni zrasla predvsem iz medicine, ampak iz družbenih omrežij in agresivnega digitalnega oglaševanja. 

Posebej močno pri tem delujejo vplivneži, zvezdniki in tako imenovana kultura optimizacije telesa, kjer mora biti človek ves čas bolj spočit, bolj produktiven, lepši, mlajši in bolj učinkovit. Infuzija se ne prodaja več kot medicinski postopek, ampak kot simbol luksuza, skrbi zase in uspešnega življenjskega sloga.

Strokovnjaki opozarjajo, da se pri tem pogosto briše meja med medicino, trženjem in estetiko. Mnogi uporabniki ob takšnih objavah dobijo občutek, da telesu nekaj primanjkuje, čeprav za to nimajo nobenih zdravstvenih dokazov ali simptomov.

Družbena omrežja imajo pri tem zelo pomembno vlogo, ker delujejo predvsem prek vizualnega vtisa in občutka hitre rešitve. Infuzija na fotografiji deluje bolj "resno", bolj učinkovito in bolj ekskluzivno kot običajna prehrana, spanje ali gibanje, čeprav znanstveni dokazi pogosto kažejo ravno nasprotno.

Problem je tudi v tem, da algoritmi družbenih omrežij nagrajujejo predvsem vsebine, ki obljubljajo hitro transformacijo. Posnetki "pred in po", sijoča koža, utrujeni obrazi, ki naj bi po eni infuziji "zaživeli", in estetika luksuzne zdravstvene nege so idealna vsebina za viralnost.

Tako se ustvarja občutek, da je telo projekt, ki ga je treba neprestano popravljati, čistiti, optimizirati in "nadgrajevati". In prav v tem strokovnjaki vidijo enega največjih problemov sodobnega vplivnostnega marketinga da ljudem prodaja občutek pomanjkljivosti, nato pa jim ponudi drago rešitev, ki pogosto nima trdne znanstvene podlage.

Potencialno usodne posledice

Še najbolj temna plat pa so morebitne usodne posledice. El Pais je aprila poročal, da je v Mehiki, kjer hitro raste medicinski turizem, je po vitaminskih infuzijah umrlo osem ljudi, še več pa jih je zbolelo.

Pacienti so v kliniki v mestu Hermosillo prejemali vitaminske koktajle, najverjetnejši vzrok tragedije, ki je sledila, pa naj bi bila bakterijska okužba zaradi kontaminiranih infuzij.

Primer je v Mehiki sprožil veliko razpravo o nadzoru nad takšnimi klinikami, ki so v zadnjih letih postale izjemno priljubljene tako zaradi družbenih omrežij kot informacij, da naj bi infuzije uporabljali tudi številni zvezdniki, med njimi Madonna, Rihanna in Cara Delevingne.

V Mehiki se takšne infuzije prodajajo celo prek spleta in družbenih omrežij, nekatere pa si ljudje doma aplicirajo sami, brez zdravniškega nadzora. Mehiška agencija za zdravstveni nadzor Cofepris je že večkrat opozorila na nezakonito prodajo infuzijskih pripravkov, ki ne izpolnjujejo osnovnih varnostnih standardov.

Strokovnjaki opozarjajo, da poleg zdravstvenih tveganj problem predstavlja tudi pomanjkanje znanstvenih dokazov o učinkovitosti takšnih terapij pri zdravih ljudeh. Mehiški zdravstveni minister David Kershenobich je ob tragediji dejal, da ljudje pogosto ne razumejo, da jim takšne terapije "v resnici ne koristijo".

In opozorila niso nova. Že leta 2024 je odmeval članek CNBC. Med najbolj pretresljivimi primeri je bila zgodba Američanke ki je leta 2021 obiskala wellness kliniko v Kaliforniji, ker je želela več energije in zmanjšanje maščobe. 

"Rekli so mi, da bo učinek boljši, če mi injekcije vbrizgajo v več delov telesa," je povedala Bea Amma. Po njenih besedah so ji več kot stokrat vbrizgali kombinacijo vitaminov in snovi za topljenje maščobe v roke, trebuh in spodnji del hrbta.

V manj kot 24 urah je dobila vročino in vrtoglavico. Vsako mesto vboda je bilo boleče in iz njega je iztekal gnoj. "Imela sem občutek, kot da mi gori celo telo."

Kasneje so ugotovili, da se je okužila z agresivno bakterijo Mycobacterium abscessus, ki jo pogosto povezujejo z nesterilnimi kozmetičnimi posegi. Zaradi okužbe je bila hospitalizirana in je bila do letos na zahtevnem zdravljenju z antibiotiki.

Zdravniki opozarjajo, da številne storitve izvajajo ljudje brez ustreznih licenc ali zdravstvenega znanja, pogosto v neustreznih higienskih razmerah. 

Eden najbolj odmevnih primerov se je zgodil v Teksasu, kjer je po infuzijski terapiji umrla 47-letna Jenifer Cleveland. Med postopkom je začela težko dihati in izgubila zavest. Kmalu zatem je umrla zaradi srčnega zastoja. Preiskava je pokazala, da je prejela močno koncentrirano prehransko raztopino, ki se običajno uporablja pri hudo bolnih pacientih v bolnišnicah. Tisti dan v kliniki ni bilo prisotnega nobenega zdravnika.

Teksaški zdravstveni odbor je kasneje suspendiral licenco zdravstvenemu direktorju klinike zaradi neustreznega nadzora nad osebo brez licence, ki je izvajala infuzijske terapije.

Strokovnjaki zato opozarjajo, da ljudje pogosto podcenjujejo dejstvo, da gre pri infuzijah in injekcijah za medicinske postopke, ne za lepotno storitev ali trend z družbenih omrežij. In prav to je po njihovem mnenju eden največjih problemov sodobne wellness industrije da se postopki, ki lahko nosijo resna zdravstvena tveganja, pogosto prodajajo kot nekaj povsem rutinskega, hitrega in skoraj luksuznega.

Gobalna industrija s hitro rastjo

Industrija vitaminskih infuzij danes ni več nišna wellness moda za zvezdnike iz Los Angelesa. Gre za večmilijardni globalni posel, ki iz leta v leto hitro raste.

Po različnih analizah trga je svetovni trg intravenskih hidratacijskih terapij letos vreden približno tri milijarde dolarjev, v prihodnjih letih pa naj bi se skoraj podvojil. Nekatere napovedi govorijo celo o več kot petih milijardah dolarjev do začetka naslednjega desetletja.

Največji trg ostaja Severna Amerika, kjer je kultura "optimizacije telesa", hitrih rešitev in luksuznega dobrega počutja najbolj razvita. Industrija pa se hitro širi tudi v Evropi. Po ocenah raziskovalcev je evropski trg takšnih terapij leta 2025 ustvaril skoraj 700 milijonov dolarjev prihodkov.

Velik del rasti poganja prav agresivno oglaševanje na družbenih omrežjih. Klinike in saloni ne prodajajo le infuzij, ampak celoten življenjski slog: boljšo verzijo sebe. 

In prav v tem strokovnjaki vidijo enega ključnih razlogov za eksplozijo industrije. Prodaja občutek, da človek nikoli ni dovolj dober, dovolj spočit ali dovolj zdrav.

Kako ponudbo na trgu uporabljati varno

Pomembno pa je poudariti, da vitaminskih infuzij danes ne ponujajo le vprašljivi saloni ali vplivneži na družbenih omrežjih. Vse pogosteje jih ponujajo tudi zasebne zdravstvene ustanove in klinike.

Deloma zato, ker imajo infuzije v medicini tudi legitimno uporabo - pri hudih pomanjkanjih vitaminov, določenih boleznih, dehidraciji ali pacientih, ki hranil ne morejo normalno absorbirati. 

Problem pa nastane, ko se ista logika začne širiti tudi na zdrave ljudi, kjer znanstveni dokazi o koristih pogosto niso več tako jasni.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se danes meja med medicino, preventivo, wellnessom, estetiko in trgom vse bolj briše. Medicina ni več usmerjena le v zdravljenje bolezni, ampak tudi v "optimizacijo" telesa, upočasnjevanje staranja, večjo produktivnost in boljše počutje. Pacienti pa postajajo tudi potrošniki.

Strokovnjaki zato poudarjajo, da problem ni v vsaki storitvi za dobro počutje ali prehranskem dodatku, ampak predvsem v tem, kako nekritično ljudje danes pogosto konzumirajo ponudbo "zdravja", ki jo vidijo na družbenih omrežjih.

Ponudba za zdravje bi morala temeljiti predvsem na preverjenih informacijah, strokovnih priporočilih in dejanskih potrebah telesa - ne pa na viralnih posnetkih, agresivnem oglaševanju ali občutku, da človeku vedno nekaj manjka.

Strokovnjaki zato svetujejo, da si ljudje pred posegi zastavijo nekaj osnovnih vprašanj. Ali za storitev obstajajo resni znanstveni dokazi? Kdo jo izvaja? Gre za medicinski postopek ali predvsem za marketinški trend? In predvsem - ali človek to res potrebuje, ali pa mu je bil problem šele ustvarjen skozi oglase in družbena omrežja?

Posebej previdni priporočajo biti pri postopkih, ki neposredno posegajo v telo - infuzijah, injekcijah, hormonskih terapijah, "razstrupljevalnih" programih ali agresivnih pripravkih za hujšanje in "optimizacijo" telesa. Dejstvo, da nekaj deluje luksuzno, moderno ali da to promovira znana oseba, še ne pomeni, da je tudi varno ali medicinsko smiselno.

Zdravniki opozarjajo še na širši problem sodobne wellness industrije: zdravje se vse bolj prodaja kot produkt, človek pa dobiva občutek, da mora svoje telo ves čas popravljati, čistiti, izboljševati in optimizirati.

V resnici pa največjega vpliva na zdravje še vedno nimajo drage infuzije ali viralni trendi, ampak precej manj spektakularne stvari - dovolj spanja, gibanje, uravnotežena prehrana, manj stresa, kakovostni odnosi in redni zdravniški pregledi.

Poglavja:
Na vrh (Ne)učinkovitost Zavajajoče trditve in obljube "Kultura optimizacije telesa" Potencialno usodne posledice Gobalna industrija s hitro ras Kako ponudbo na trgu uporablja
Vladna norost
19. 05. 2026 12.28
Rabijo operacijo na možganih...
JackRussell
19. 05. 2026 12.17
Resnično ne razumem zakaj si mladi zdravi ljudje to počnejo. Verjetno so krivi vplivneži ki jim perejo možgane. Zato podpiram kitajsko, katera je sprejela zakon da lahko na spletu objavljajo take stvari le tisti ki imajo zato izobrazbo ne pa nekdo ki se dela pametne.
skuripanda burns
19. 05. 2026 12.28
Kitajci to sprejmejo zakon pri sebi, lokalno, ker vedo, da družbena omrežja škodujejo ljudem... Vendar pa isti Kitajci na Zahod izvažajo najbolj škodljivo družbeno omrežje, ki ima točno tak algoritem serviranja vsebin, ki maksimizira škodljivost za človeka. Ker je Kitajcem v interesu uničevati Zahod. Tukaj se jih pa časti, piše članke o njihovih (fake) dosežkih v tehnologiji in gradbeništvu, namesto da bi prepovedali uvoz njihove škodljive robe na Zahod.
skuripanda burns
19. 05. 2026 12.16
Nimam čisto nobenega sočutja do vplivnic, ki dobijo zdravstvene težave zato, ker na nepreverjene umetne načine poskušajo modificirati svoje telo, da bi bile bolj všečne svojim sledilcem. Dobijo 100% točno to, kar si zaslužijo, sploh ker točno te vplivnice prodajajo "nasvete" svojim sledilcem. In če ste slučajno sledilci teh vplivnic in jih poslušate ter upoštevate njihove nasvete, pa se vam zato kaj zgodi: morali bi vam zaračunati tržno ceno v zdravstvu za odpravo tegob, ki ste si jih naprtili z lastno neumnostjo.
Artechh
19. 05. 2026 12.14
Darvin
NeXadileC
19. 05. 2026 12.09
Kmalu si bodo nanobote ubrizgavali.
wsharky
19. 05. 2026 11.58
pomembno je, kaj nam sporočajo vplivnice in ne zdrava kmečka pamet
suleol
19. 05. 2026 11.57
sam se vi spikajte haha, moskih je tud dost, se posebi na fitnesih sam ne naglas
CorbaMorba
19. 05. 2026 11.54
Isti ljudje bodo nato glasni anticepilci haha
aknes
19. 05. 2026 11.51
Zdrava in uravnotežena prehrana, dovolj vode in spanja pa še vsaj malo telovadbe pa bo v telesu vsega dovolj.
tech
19. 05. 2026 11.49
In pol so take butaste osebe še kaki vplivneži.
Roadkill
19. 05. 2026 11.47
Kaj pa kaka možganska infuzija že obstaja?
ata_jez
19. 05. 2026 11.33
In pred 30 leti smo se Đirloto smejali. 🤣
hapiness
19. 05. 2026 11.31
svet se bo počasi očistil vse navlake sodobne družbe. ma zelo počasi...
Cesar007
19. 05. 2026 11.23
Da greš k nekomu, ki ni zdravnik in mu dovoliš da ti vbrizga "vitaminski koktajl neposredno v žilo" te avtomatično uvrsti v žrebanje za Darvinovo nagrado.
hitfrom100
19. 05. 2026 11.21
naravna selekcija?
Bebo2
19. 05. 2026 11.18
Ko sem videl da pri nas tole delajo sem se zgrozil. Le kdo bi šel na kaj takega, če pa lahko spiješ eno cedevito in dobiš vse vitamine ki jih potrebuješ v enem dnevu?
optimist11
19. 05. 2026 11.33
No, s Cedevito dobiš kar precej kemije...
sherlock2
19. 05. 2026 11.56
Beri optimista...
taft007
19. 05. 2026 11.17
Če katero zanima opravljam tretma lepote pri našem čebelnjaku. Čebelji piki dokazano pomagajo.
Odgovori
Lolekman9875
19. 05. 2026 11.12
Zakaj bi zdrav clovek potreboval infuzijo vitaminov? Zblojeno do kraja
Zlatarezerva
19. 05. 2026 11.10
Spet ste plačani z strani farmacije. Ali bo zaradi infuzij več zdravih ljudi? Teag vas je strah...
