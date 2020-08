"In sta odšla," je na Twitterju zapisala ameriška vesoljska agencija Nasa. " Še eno noč bosta preživela v vesolju, preden se bosta vrnila domov na Zemljo," so dodali.

Vodja misije Chris Cassidy je povedal, da je "vznemirljiv dan" in poudaril pomen novih načinov transporta astronavtov. Od ameriških kolegov sta se poslovila tudi ruska kozmonavta Anatolij Ivanišin in Ivan Vagner.

Behnken in Hurley sta proti ISS poletela 30. maja na nosilni raketi podjetja SpaceX Falcon. To je bil prvi polet človeške posadke proti ISS z ameriškega ozemlja po letu 2011, ko je Nasa upokojila vesoljske raketoplane. Vse odtlej so ameriški astronavti na ISS potovali s pomočjo ruskih raket. To je bil tudi prvi polet astronavtov v vesolje s plovilom zasebnega podjetja.