Indijska sonda Aditya-L1 uspešno potuje proti Soncu

Indija je sondo proti središču sončnega sistema poslala zato, ker si želi podrobneje preučiti zunanje plasti sončnega telesa. Od 2. septembra, ko je agencija sondo izstrelila v vesolje, je ta prepotovala že okoli 920.000 kilometrov, kar je približno polovica celotne poti proti zvezdi. Na tej točki se izničita tudi gravitacijski sili Zemlje in Sonca, kar sondi omogoči, da ostane v stalni orbiti, so tudi zapisali na ISRO.

"To je že drugič, da je ISRO poslala vesoljsko plovilo izven sfere vpliva Zemlje. Prvič nam je to uspelo pri misiji Mars Orbiter med leti 2013 in 2014," so tudi pripisali.

Bo Indija znova postavila Azijo na 'vesoljski zemljevid'?

Z opazovanjem Sonca začenjata tudi Kitajska in Japonska, a svoje misije ohranjata v Zemljini orbiti. Če bo nova misija ISRO uspela, bo Aditya-L postala prva sonda azijske države v orbiti okoli Sonca.