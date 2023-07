Indijska raketa poletela proti Luni

New Delhi, 14.07.2023, 13:54 | Posodobljeno pred 25 minutami

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA

Indija je uspešno izstrelila vesoljsko plovilo Čandrajan-3, s katerim namerava konec avgusta na površje Lune poslati lunarni rover. To je sicer že drugi indijski poskus pristanka na Luni, s katerim želi postati četrta država za ZDA, Rusijo in Kitajsko, ki bi ji to uspelo.