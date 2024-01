Indijska sonda uspešno dosegla sončno orbito

V imenu sonde lahko zasledimo tudi oznako L1, kar pomeni Lagrangeova točka 1 – gre za točno tisto točko med Soncem in Zemljo, ki jo je zdaj doseglo vesoljsko plovilo.

Po navedbah Evropske vesoljske agencije je Lagrangeova točka tista, kjer se gravitacijske sile dveh velikih teles – kot sta denimo Sonce in Zemlja – izničijo, to pa vesoljskemu plovilu omogoči "lebdenje". L1 se nahaja 1,5 milijona km (932.000 milj) od Zemlje, kar je en odstotek razdalje med Zemljo in Soncem.

Vodja indijske vesoljske agencije S. Somanath je povedal, da bo agencija ujela plovilo v orbiti in da bo občasno morala izvesti več manevrov, da bi ga obdržala na mestu. Zdaj, ko je sonda torej dosegla to "parkirno mesto", bo lahko okoli Sonca krožila z enako hitrostjo kot Zemlja. Tako bo ves čas omogočeno opazovanje Sonca, tudi med mrki in okultacijami.