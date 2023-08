Indijski rover na Luni potrdil prisotnost žvepla in več drugih elementov

Po uspešnem poletu in pristanku na Zemljinem edinem naravnem satelitu indijski rover pridno zbira informacije z luninega površja. Na njenem južnem polu je zdaj potrdil prisotnost žvepla in nekaterih drugih elementov, so sporočili iz indijske vesoljske agencije Isro. Gre za prve meritve sestave materiala Luninega površja v bližini južnega pola, ki so jih opravili na kraju samem, so dodali.

icon-expand Indijski rover na Luni FOTO: Istro Indijski rover je opremljen z inštrumentom za lasersko spektroskopijo, ki omogoča raziskovanje sestave materialov na kraju samem. "Te meritve nedvoumno potrjujejo prisotnost žvepla na območju, kar z instrumenti na krovu orbiterjev ni bilo mogoče," so sporočili iz agencije Isro. V okviru analize so potrdili še prisotnost aluminija, kalcija, železa, kroma, titana, mangana, silicija in kisika. Indija je prejšnji teden postala prva država, ki je v bližini malo raziskanega južnega pola Lune pristala s svojim vozilom, in četrta država, katere plovilo je pristalo na Luni. Rover sicer skoraj teden dni po svojem zgodovinskem pristanku na Luninem površju išče znake zamrznjene vode. icon-expand Indijski rover na Luni FOTO: AP Indijski lunarni rover na šestih kolesih, ki ga poganja sončna energija, bo v dveh tednih svojega delovanja raziskoval še razmeroma nepoznan del Lune ter na Zemljo pošiljal fotografije in znanstvene podatke. Rover z imenom Pragjan, kar v sanskrtu pomeni modrost, je pristajalni modul zapustil nekaj ur po uspešnem pristanku sonde Čandrajan 3, ki pomeni enega največjih znanstvenih uspehov v zgodovini Indije. Indija se tako postopoma približuje dosežkom ZDA, Rusije in Kitajske, ki so se že uveljavile na področju raziskovanja vesolja.