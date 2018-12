InSight posnel svoj prvi selfie

Na selfieju so vidni solarni paneli na sondi, njena celotna streha in znanstveni instrumenti, piše na spletni strani ameriške vesoljske agencije Nasa.

Misija, ki upravlja InSight, je prejela tudi prvo celotno fotografijo delovne površine pred sondo, ki je velika štiri krat dva metra. Ta fotografija je sestavljena iz 52 posamičnih posnetkov.

Na podlagi fotografije se bodo znanstveniki in inženirji odločili, kam bodo položili instrumente. Nato pa bodo robotski roki naročili, da na površje Marsa položi instrumenta za merjenje potresov in temperature. Oba najbolje delujeta na ravni površini, tako da se želijo inženirji izogniti kamenčkom, večjim od 1,3 centimetra.

"Skoraj popolna odsotnost kamnov, hribov in lukenj pomeni izjemno varnost za naša instrumenta," je povedal glavni raziskovalec pri tem projektu Bruce Banerdt."Zdi se kot precej raven del tal, kot da ne bi bilo na Marsu, vendar pa nas veseli, da je tako," je dodal.

Robotsko plovilo InSight je 26. novembra uspešno pristalo na Marsu, kjer bo raziskovalo notranjost rdečega planeta. Osrednja naloga plovila bo nadzorovanje različnih potresov in tresljajev na planetu, da bi tako lahko podrobneje spoznali skrivnosti, ki so pod skorjo, in ugotovili več o nastanku Marsa. 360 kilogramov težki robot se ne more premikati, tako da bo ostal na mestu, kjer je pristal. Je pa že posnel zvoke vetra na planetu, ki so jih objavili prejšnji teden.