Instagram bo najstnikom omogočil, da blokirajo sporočila odraslih

Politike Instagrama zahtevajo, da so vsi njegovi uporabniki starejši od 13 let. Ljudi, ki se opredelijo za najstnike, spodbujajo, naj svoje račune zaščitijo pred računi uporabnikov, ki niso njihovi prijatelji, vendar so ti podatki odvisni od tega, kaj uporabnik poroča.

Omenjena poteza sledi pritiskom na matično družbo Facebook zaradi njenih ukrepov na področju varovanja otrok, saj pozivi, naj zagotovi zaščito mladih, ki uporabljajo njene platforme, prihajajo z vsega sveta. Še posebej zaskrbljujoči so bili načrti podjetja, da bi na vseh svojih platformah uvedlo uporabo celovitega šifriranja, podobno kot WhatsApp. Kritiki trdijo, da bi to onemogočilo Facebookovo notranje spremljanje sporočil zaradi morebitnih zlorab.

"Čeprav so mnogi ljudje iskreni glede svoje starosti, vemo, da lahko mladi lažejo glede datuma svojega rojstva. Želimo narediti več za to, da se to ne bi zgodilo, vendar je preverjanje starosti ljudi na spletu zapleteno in nekaj, s čimer se naša industrija nenehno spopada. Da bi se spoprijeli s tem izzivom, razvijamo novo tehnologijo umetne inteligence in strojnega učenja, ki nam pomaga zagotavljati večjo varnost najstnikov, in uporabo novih, starosti primernih funkcij, vključno z omejitvami neposrednega sporočanja,"je sporočilo podjetje.

To bo ljudem, ki pravijo, da so starejši od 18 let, preprečilo pošiljanje sporočil osebam, mlajšim od 18 let, ki jim ne sledijo. "Ta funkcija temelji na našem napovedovanju starosti ljudi s pomočjo tehnologije strojnega učenja in starosti, ki jo navedejo ljudje, ko se prijavijo. Ko prehajamo na celovito šifriranje, vlagamo v razvoj funkcij, ki ščitijo zasebnost in varujejo ljudi, ne da bi dostopali do same vsebine sporočil,"so dodali.

Potezo Instagrama je pozdravil Andy Burrows, vodja spletne politike o varnosti otrok, ki jo je označil za "popravljanje nevarne odločitve o zasnovi, ki sploh ne bi smela biti dovoljena". Dodal je še:"Na Instagramu je veliko več kaznivih dejanj kot na kateri koli drugi platformi. Naši najnovejši podatki kažejo, da je to platforma, ki jo izberejo storilci kaznivih dejanj v več kot tretjini primerov, ko ciljajo na spolno zlorabo otrok."Kljub temu pa je ostal kritičen do pristopa podjetja k varnosti otrok nasploh in izjavil: "Nič v tem paketu ne bo spremenilo nevarnih načrtov Instagrama za uvedbo celovitega šifriranja, kar bo pomenilo, da bodo lahko storilci kaznivih dejanj nenadzorovano ciljali na otroke."

Facebook ameriškim oblastem vsako leto predloži na tisoče poročil o plenilcih, ki uporabljajo njihove platforme za zlorabe otrok na spletu, in milijone poročil o slikah in videoposnetkih z zlorabo otrok. Ti organi za zaščito otrok ocenjujejo, da bo 70 odstotkov poročil Facebooka izgubljenih, če podjetje plenilcem in njihovim potencialnim žrtvam dovoli, da komunicirajo z uporabo celovite šifrirane storitve, ki je samo podjetje ne more več spremljati. Podjetje te številke ne izpodbija, vendar trdi, da lahko za odkrivanje plenilcev uporabi ista orodja, kot jih uporablja WhatsApp – znake zlorabe otrok lahko iščejo v metapodatkih sporočil.