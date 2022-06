Instagram bo starost ameriških najstnikov preverjal z analizo obraza

Ameriški najstniki bodo tako do nadaljnjega pri registraciji za potrditev starosti morali uporabiti eno izmed naslednjih metod: k registraciji priložiti sliko osebnega dokumenta; prositi tri odrasle osebe z Instagram računom, da jamčijo za njihovo starost; ali pa registraciji priložiti videoposnetek obraza. Meta ob tem pravi, da bodo s tem zagotovili "izkušnjo, ki bo primerna njihovi starosti". Tehnološki gigant se je za korak verjetno odločil, ker je bil v preteklosti deležen več kritik glede varnosti otrok in mladostnikov na njihovih omrežjih.

Izvršni direktor Childneta in direktor britanskega centra za varno uporabo interneta Will Gardner je ob začetku testiranja za BBC dejal, da "v tem vidi velik potencial za zaščito otrok in mladostnikov," saj se bodo tako na omrežju srečali le s temami, ki bodo primerne njihovi starosti. Fundacija 5Rights, ki prav tako deluje v Veliki Britaniji, pa je dejala, da je ukrep prišel prepozno, saj je bilo v času od nastanka omrežja "tveganjem, ki jih aplikacija prinaša, izpostavljenijh že več milijonov otrok" .

Instagram to orodje v tem času uporablja kot način prijave v račun, če uporabnik pozabi geslo. Pri umestitvi orodja v svojo aplikacijo sodeluje z britanskim ponudnikom Yoti. Pri njih pravijo, da je njihov algoritem za prepoznavo obraza popolnoma anonimen in da je starost edini podatek, ki ga o uporabniku pridobijo. Ostalih podatkov ne morejo razbrati.

V nedavnem raziskovalnem poročilu so zapisali, da se je njihovo orodje pri otrocih v starostni skupni od šest do 12 let izkazalo za zelo zanesljivega in natančnega, saj se je program zmotil za največ 1,36 leta. Pri skupini mladih, starih od 13 do 19 let, se je program zmotil za največ 1,52 leta.

Meta zatrjuje, da se bodo fotografije uporabnikov po potrditvi starosti izbrisale.

Profesorica z Univerze v Sheffieldu Dr. Ysabel Gerrard, ki poučuje digitalne medije, pa meni, da je posodobitev preverjanja starosti sicer dobrodošla, a da se večina mladih o svoji starosti ne zlaže zaradi želje po dostopu do "slabih" vsebin, temveč zato, ker se tako počutijo bolj varne. "Kaj bo potem pomagalo pri vzpostavljanju varnega prostora, ne vemo," je še dodala.