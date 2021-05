Instagram in Facebook uporabnikom ponujata nove možnosti prikaza všečkov

Pri Instagramu so tako preizkušali, da so skrili število všečkov, da bi ugotovili, ali to zmanjšuje pritisk na izkušnje ljudi oziroma uporabnikov Instagrama. Od ljudi in strokovnjakov so slišali, da ko niso imeli možnosti videti števila všečkov, da je bilo za nekatere to koristno, za druge pa moteče, zlasti zato, ker ljudje število všečkov jemljejo za neko merilo, da dobijo občutek, kaj je v trendu ali priljubljeno, zato bodo uporabnikom zdaj dali možnost izbire.

Iščejo več načinov, kako ljudem omogočiti nadzor nad njihovo uporabniško izkušnjo. Zato so naznanili nova orodja, ki ljudem omogočajo filtriranje nespoštljivih vsebin iz zasebnih sporočil, in jim omogočili nadzor nad tem, kaj vidijo in delijo na Facebookovem zidu t. i 'Viru novic' (ang. News feed) - na primer orodja, kot so vrstica s filtri vsebin, izbrali boste lahko priljubljene vire in določili, kdo lahko komentira.

Nova možnost, da pred javnostjo skrijete število vščekov

Z današnjim dnem vam ponujajo možnost, da pred javnostjo skrijete število všečkov v vseh objavah na zidu oziroma 'feedu'. Prav tako imate možnost, da pri svojih objavah skrijete število všečkov, tako da drugi ne vidijo, koliko všečkov dobijo vaše objave. Tako se lahko, če želite, osredotočite na deljene fotografije in videoposnetke, namesto na to, koliko všečkov dobijo objave. Tudi v objavah drugih lahko skrijete število všečkov, tako da v nastavitvah obiščete nov razdelek ’Objave’. Ta funkcija velja za vse objave na vašem zidu t. i 'Viru novic'.