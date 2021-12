Instagram: nova funkcija naj bi uporabnike opozorila na prekomerno rabo

Le dan pred zaslišanjem šefa Instagrama zaradi domnevno škodljivih praks glede varnosti otrok je aplikacija predstavila nekaj novih funkcij. Med drugim naj bi te uporabnikom, predvsem najstnikom, preprečile, da bi na omrežju preživeli preveč časa.

icon-expand Instagram FOTO: Shutterstock

V torek je podjetje predstavilo novo funkcijo "Vzemi si odmor" (Take a Break), ki naj bi uporabnike spodbudila, da vsaj za nekaj časa odložijo napravo. Novo funkcijo so sicer naznanili že septembra. Prvi jo bodo lahko preizkusili Američani, Britanci, Kanadčani in Avstralci, v prihodnjih mesecih pa bo na voljo tudi vsem ostalim uporabnikom. Uporabnik bo lahko med nastavitvami izbral možnost 10, 20 ali pa 30 minut, po preteklem času pa ga bo aplikacija obvestila, naj jo zapre in mu priporočila, naj uporabnik naredi nekaj globokih vdihov, si kaj zapiše na papir, preveri, če mora opraviti še kakšno opravilo ali pa prisluhne glasbi. Novinarji CNN so imeli priložnost predčasno preizkusiti novo orodje in zapisali, da "gre za korak v pravo smer, a je še prostor za izboljšave". Med drugim odštevalnik časa teče zgolj za neprekinjeno uporabo. Če uporabnik vmes ugasne zaslon, se odštevalnik ponastavi. Prav tako se ob opozorilu, naj si posameznik vzame odmor od zaslona, pojavi gumb "opravljeno", ki uporabnika enostavno vrne v aplikacijo. Vaishnavi J., vodja oddelka za varnost in dobro počutje pri Instagramu, je dejala, da je funkcija še v zgodnji fazi razvoja in da jo bodo dodatno razširili v letu 2022. Prav tako je Instagram zagotovil, da bo sprejel "strožji pristop" glede vsebin, ki si jih bodo lahko ogledovali najstniki. Če si bodo določeno vsebino ogledovali dalj časa, bo Instagram uporabnikom aktivno predlagal druge teme.

icon-expand Instagram FOTO: Profimedia

Testirajo tudi možnost množičnega brisanja objavljenih fotografij in videoposnetkov Podjetje testira tudi orodje, ki bi uporabnikom omogočilo množično brisanje fotografij in videoposnetkov, ki so jih objavili. "Čeprav je to orodje na voljo vsem, menim, da je še posebej pomembno za najstnike," je zapisal vodja Instagrama Adam Mosseri in dodal, da bodo s pomočjo orodja bolje razumeli, katere informacije so delili na Instagramu in kaj lahko vidijo drugi uporabniki, hkrati pa bodo s svojimi podatki tudi lažje upravljali. Podjetje dela tudi na izobraževalnem središču za starše, kjer bodo objavljeni nasveti strokovnjakov. Obstaja tudi možnost, da bi starši videli, koliko časa njihovi otroci preživijo na aplikaciji in jim ta čas tudi omejili, še poroča CNN.