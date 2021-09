Zaradi raziskave o mentalnem zdravju prekinili razvoj aplikacije za otroke

Predstavniki aplikacije Instagram so pojasnili, da so začasno prekinili razvijanje aplikacije, saj želijo odpraviti morebitne pomisleke staršev, strokovnjakov in regulatorjev. Tako so se odločili po razkritju v Wall Street Journalu (WSJ), da je Facebook naročil raziskavo, ki je pokazala, da bi Instagram lahko vplival na duševno zdravje deklet, zlasti na področju samopodobe in podobe svojega telesa.

Vodja Instagrama Adam Mosseri sicer zagovarja koncept spletne aplikacije Instagram za otroke, stare med 10 in 12 let. Pravi, da trdno verjame, da bi morali otroci dostopati do različice aplikacije, ki bi bila namenjena prav njim.

"Čeprav menimo, da bi bilo to aplikacijo smiselno razvijati naprej, smo se odločili, da projekt zaustavimo. To nam bo omogočilo, da bomo lahko sodelovali s starši, strokovnjaki, oblikovalci politik in regulatorji, prisluhnili bomo njihovim pomislekom ter na spletu pokazali vrednost in pomen tega projekta za mlajše najstnike," je zapisal v svojem blogu.