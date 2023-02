Internet poln neprimernih vsebin, saj ni bil ustvarjen z mislijo na otroke

Dan varne rabe interneta, ki ga organizira Evropska mreža centrov za varnejši internet Insafe na pobudo Evropske komisije, je vsako leto v torek v drugem tednu februarja. Prvič so dan obeležili leta 2004 v 14 državah, nato se je število sodelujočih držav povečevalo in do danes doseglo okoli 180. Slovenija se je obeleževanju dneva pridružila leta 2006.

V Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in koordinira slovenske aktivnosti ob tem dnevu, so dan razširili na ves februar kot mesec varne rabe interneta. Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, vsako leto pripravijo osrednji dogodek o eni izmed perečih tem, številne slovenske šole pa vsako leto pripravijo aktivnosti, s katerimi opozarjajo na spletna tveganja in ozaveščajo mlade o varni rabi interneta.

Neprimerne vsebine: nasilje, sovraštvo, objektifikacija žensk in pornografija

Letos se bodo osredotočili na problematiko neprimernih spletnih vsebin, ki imajo negativen vpliv na mladostnike. Večina vsebin na internetu je prosto dostopnih in se z njimi srečajo tudi otroci in mladostniki, ki jim niso namenjene in jih ne razumejo. "Srečanje s takimi vsebinami lahko vodi v osebne stiske, normalizacijo nasilja, napačne predstave o odnosih med ljudmi in o spolnosti ter druge težave. Veliko težav izvira ravno iz tega, da so otroci obravnavani kot odrasli, ponudniki vsebin in storitev pa ne poskrbijo za njihovo zaščito in jih izpostavljajo vsebinam, ki zanje niso primerne," so opozorili.

Med bolj problematične vsebine lahko po njihovih navedbah uvrstimo objave posameznih vplivnežev, ki spodbujajo nasilje, napačne poglede na medčloveške odnose, sovraštvo do drugače mislečih in manjšin, objektifikacijo žensk ter širijo radikalne poglede, in pa pornografske vsebine, ki jih otroci in mladostniki ne razumejo in zaradi njih dobijo napačne predstave o spolnosti, ljubezni ter odnosih med moškimi in ženskami.