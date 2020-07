Pogovori o spletni varnosti naj bodo tako nujni, kot sončna krema pred odhodom na plažo

Otroci se zaradi svoje naivnosti, radovednosti in nepoučenosti o spletni varnosti vse prevečkrat znajdejo v situacijah, ki imajo lahko trajne posledice. Starši jih učite, da morajo nositi čelade, ko se vozijo s kolesom, da se morajo namazati s kremo za sončenje, preden gredo na plažo, in da si morajo umiti roke pred kosilom. Pa jih podučite tudi o spletni varnosti?

Morda pa med počitnicami sonce le ni največji sovražnik? Na policiji so s tem vprašanjem načeli temo, ki je še kako pomembna, a jo velikokrat obravnavamo precej brezbrižno - to je varnost na internetu.

Med počitnicami, ko so šolske obveznosti pozabljene, je tudi prostega časa več in številni otroci in mladostniki ga preživljajo na spletu. Ta je resda lahko vir številnih koristnih informacij in zabave, žal pa skriva tudi nevarnosti in pasti.

"V virtualnem svetu poleg neprimernih vsebin in možnosti za spletno izsiljevanje otroke ogrožajo tudi nasilneži, ki želijo z njimi vzpostaviti stik in jih izkoristiti, obenem pa od njih pridobiti tudi različne osebne informacije, ki jih bodo izrabili za nadaljnjo zlorabo," opozarjajo na policiji. Ker prav starši lahko naredijo največ za spletno varnost otrok, si želijo, "da bi pogovori o spletni varnosti in digitalnem odtisu postali tako pomembno in nujno opravilo, kot je nanašanje sončne kreme pred odhodom na plažo".

Zaradi svoje nezrelosti in naivnosti so namreč otroci še posebej lahke tarče, je pa res, da smo vse prevečkrat nespametni tudi odrasli. "Ljudje vseh starosti objavljajo fotografije s svojih mobilnih naprav, ustvarjajo si profile na različnih družbenih omrežjih, uporabljajo klepetalnice, se povezujejo s prijatelji, ki jih običajno ne vidijo pogosto, pošiljajo fotografije znancem in tisočim sledilcem razkrivajo, kaj počnejo v prostem času. Ste med njimi? Pa kdaj pomislite, da s tem ogrožate svojo varnost in dajete slab zgled otrokom?" sprašujejo na policiji.