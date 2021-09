Irski varuh osebnih podatkov oglobil WhatsApp

Na Irskem so sedeži evropskih podružnic nekaterih tehnoloških velikanov, kot so Google, Apple, Twitter in tudi Facebook. Posledično je Irska komisija za zaščito podatkov (DPC) odgovorna za preverjanje spoštovanja splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) s strani teh družb.

Agencija je preiskavo WhatsAppa začela leta 2018, da bi preverila, ali je aplikacija "izpolnila svoje obveznosti glede preglednosti GDPR" v zvezi s tem, da uporabnikom sporoči, kako bodo njihovi podatki uporabljeni. To vključuje informacije o tem, kako bo potekala obdelava podatkov med WhatsAppom in drugimi aplikacijami v lasti Facebooka.

DPC je svojo prvotno odločitev o 50 milijonov evrov visoki kazni nato decembra lani posredoval ostalim evropskim regulatorjem, a jih je osem tej odločitvi nasprotovalo. Ker ni bilo mogoče doseči soglasja, se je junija začel postopek reševanja sporov.

Evropski odbor za varstvo podatkov (EDPB) je prejšnji mesec sprejel zavezujoč sklep, ki je DPC naložil, naj poveča denarno kazen.

Irsko so prosili, da na podlagi številnih dejavnikov ponovno oceni in poveča predlagano globo in na podlagi te ponovne ocene je DPC WhatsAppu naložil globo v višini 225 milijonov evrov, je sporočila irska komisija za varstvo podatkov.

DPC je aplikaciji WhatsApp izrekel opomin in ji obenem naložil, da mora uskladiti svojo obdelavo podatkov s sprejetjem določenih popravnih ukrepov, je še poročala AFP.