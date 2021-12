Italija Amazonu naložila 1,1 milijarde evrov kazni

Italijanski organ za varstvo konkurence je zapisal, da je Amazon zlorabil svoj prevladujoči položaj, ker je na italijanski platformi dajal prednost svoji logistični storitvi v škodo tretjih prodajalcev.

"Strategija zlorabe, ki jo je sprejel Amazon, je še posebej resna, saj lahko na zadevnih trgih zavira ali celo odpravlja konkurenco," je zapisano v odločbi.

Amazon je v odzivu izpostavil, da se z očitki nikakor ne strinja in se bo na izrečeno kazen pritožil. "Predlagana globa in pravna sredstva so neupravičeni in nesorazmerni," so zatrdili v ameriškem spletnemu velikanu.

Italija je konec novembra ameriškima velikanoma Applu in Amazonu naložila skupno 200 milijonov evrov kazni zaradi kršenja konkurenčnih pravil. Podjetji sta po mnenju regulatorja dela trgovcev neupravičeno onemogočili prodajo izdelkov znamk Apple in Beats v italijanski spletni trgovini Amazon.it.