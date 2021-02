Italija Facebooku naložila sedem milijonov evrov kazni zaradi zlorabe podatkov

Italijanski regulator je družbeno omrežje Facebook oglobil s kaznijo v višini sedem milijonov evrov zaradi zavajanja uporabnikov glede varovanja in uporabe njihovih podatkov. Presodili so, da ameriško podjetje ni ustrezno obvestilo uporabnikov o tem, zakaj in kako zbira in uporablja njihove podatke za komercialne namene.

Facebook svoje prakse ni prilagodil tako, kot je predlagal regulator. Italijanski regulator je že leta 2018 oglobil Facebook s kaznijo v višini pet milijonov evrov, saj da je uporabljal nepoštene prakse, in ga pozval k odpravi nepravilnosti. Tokrat so ga oglobili, ker ni upošteval navodil, da mora svoje prakse prilagoditi tako, kot je predlagal regulator. Čeprav se Facebook ne predstavlja več kot brezplačno omrežje, pa ni dovolj jasno pojasnil, kako zbira in uporablja podatke za komercialne namene. "Gre za podatke, ki jih uporabnik potrebuje, ko se odloča, ali se bo pridružil omrežju," so navedli.