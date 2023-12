Iz globokega vesolja poslali prvi visoko ločljivi video: v glavni vlogi mucek

Glavni junak kratkega videa je postal oranžni maček Taters, ki se navihano podi za laserskim žarkom, uspešen sprejem posnetka njegovih vragolij na zaslone na Zemlji pa dokazuje, da je pošiljanje komunikacij z višjo hitrostjo prenosa podatkov, ki so potrebni za podporo kompleksnih misij, mogoče. "Ta test bo utrl pot komunikacijam z visoko hitrostjo prenosa podatkov, vse to pa bo vodilo do novega velikanskega preskoka: pošiljanja ljudi na Mars," je Nasa zapisala ob 15-sekundnem posnetku.

Možnost prenosa videoposnetka s pomočjo laserske tehnologije so sicer predhodno že preverili v nizki orbiti Zemlje in na razdalji Lune, to pa je bila prva misija, ko so laser Psyche uporabili v globokem vesolju. Usmerjanje laserskega žarka z oddaljenosti na milijone kilometrov zahteva izjemno natančnost. To je velika tehnična ovira, ki so jo morale rešiti inženirske ekipe.

V času, ko so s plovila poslali posnetek, je bila razdalja med njim in Zemljo kar 80-krat večja od razdalje med Luno in našim planetom. Kodirani signal je sprejel teleskop Hale na Caltechovem observatoriju Palomar v okrožju San Diego, od tam pa so ga poslali v Nasin Laboratorij za reaktivni pogon (JPL) v južni Kaliforniji.

"Eden od ciljev je pokazati zmožnost prenosa širokopasovnega videa do več milijonov kilometrov oddaljenega cilja," je povedal Bill Klipstein, projektni vodja tehnološke predstavitve pri JPL. "Da pa bi tokratni pomemben dogodek naredili še toliko bolj nepozaben, smo se odločili sodelovati z oblikovalci pri JPL in ustvariti zabaven video, ki zajema bistvo predstavitve kot del misije Psyche."

Vesoljske misije so se za pošiljanje in prejemanje podatkov običajno zanašale na radijske valove, vendar pa lahko delo z laserji poveča hitrost prenosa podatkov za 10- do 100-krat. Videoposnetek so na Zemljo poslali v 101 sekundi in pri najvišji bitni hitrosti sistema 267 megabitov na sekundo, hitreje kot večina domačih širokopasovnih povezav. "Pravzaprav je bil po prejemu videa v Palomarju poslan JPL prek interneta in ta povezava je bila počasnejša od signala, ki je prihajal iz globokega vesolja," je povedal Ryan Rogalin, vodja projektne elektronike sprejemnika pri JPL.

A zakaj torej prav posnetek mačke? Kot pojasnjujejo na JPL, je razlog za to tudi zgodovinska povezava. Ko je v 20. letih 20. stoletja začelo naraščati ameriško zanimanje za televizijo, so kot poskusno sliko predvajali kip mačka Felixa. In medtem ko si lahko pes prisvaja naslov človekovega najboljšega prijatelja, pa le malokdo lahko oporeka dejstvu, da se na prvo mesto, ko gre za internetne videoposnetke in spletne šale, uvrstijo prav mačke.