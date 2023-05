Iz vesolja padel meteor, eksplozijo slišali tudi 500 kilometrov stran

V soboto zvečer je nebo nad Avstralijo močno zasvetilo. Iz vesolja se je namreč proti celini spustil približno metrski meteor. Vesoljski kamen je eksplodiral še preden je dosegel tla, pok pa se je slišal tudi do 500 kilometrov daleč. Prebivalci zvezne države Queensland, kamor je bil namenjen, so dogodek posneli, ob tem pa v objektiv ujeli čudovite modro-zelene odtenke

Družbena omrežja so preplavili nočni posnetki avstralskega neba, ki so jih v soboto zvečer posneli prebivalci mesta Cairns v zvezni državi Queensland. Okoli 21.30 se je namreč iz vesolja proti celini spustil večji meteor in razsvetlil nebo. Takoj ob vstopu v atmosfero je za seboj puščal ognjeno sled, nato pa začel žareti v zeleno-modrih odtenkih. Tik preden je dosegel tla, je kamen nad nenaseljenim območjem eksplodiral. Ob tem se poleg eksplozije na posnetku zasliši tudi močan pok. Kot poročajo lokalni mediji, so eksplozijo slišali in začutili tudi prebivalci v 500 kilometrov oddaljenem mestu Croydon.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Astrofizik Brad Tucker, ki poučuje na avstralski državni univerzi ocenjuje, da je bil kamen velik do enega metra. Ker gre za meteor dokaj povprečne velikosti, ocenjuje, da je potoval s hitrostjo 150.000 kilometrov na uro. Ker je kamen zažarel tudi v zelenih odtenkih, je bil najverjetneje sestavljen iz železa in niklja. Zaradi pregorevanja je sicer skala razpadla, še preden je udarila v tla, je tudi razložil astrofizik. A četudi bi kamen priletel do Zemljinega površja, naj ne bi povzročil večjega kraterja, saj bi se meteor do takrat že precej zmanjšal zaradi trenja. "Trenje se poveča in povzroči sij, nato pa pritisk doseže prelomno točko in povzroči ogromen blisk ter pok," opisuje Tucker.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke