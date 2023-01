Izbruh vulkana na Tongi najmočnejša zabeležena eksplozija

Pred več kot letom dni je izbruhnil podvodni vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, kar je bil največji zabeležen vulkanski izbruh. Na tokratnem posvetu Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko pa so seizmologi Agencije za okolje ob predstavitvi izbruha opozorili, da je bil izbruh, ki se je zgodil 15. januarja lani, najmočnejša eksplozija, zabeležena s sodobnimi instrumenti, precej silovitejša od vulkanskih izbruhov 20. stoletja ali jedrskih eksplozij.

Kot so pojasnili, sta začetna eksplozija in oblak sprožila valovanje v kamninah Zemljine notranjosti, oceanski vodi in atmosferi. Seizmično valovanje skozi Zemljino notranjost in atmosfersko valovanje pa so zabeležile tudi slovenske potresne opazovalnice, ki so od vulkana oddaljene okoli 17.000 km.

In kaj razkrivajo podatki? Čelo seizmičnega valovanja je pot od vulkana do Slovenije, ki vodi preko Zemljinega jedra, prepotovalo v 20 minutah. Tresenje tal je bilo enakovredno potresu z navorno magnitudo med 5,8 in 6,3. Prehod atmosferskega valovanja čez Slovenijo, ki tudi povzroča gibanje tal, je bilo na slovenskih potresnih opazovalnicah zabeleženo med 15 in 20 ur po vulkanskem izbruhu.