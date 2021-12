Izdelki, ki naj bi ščitili pred sevanjem 5G, so radioaktivni

Dokazov, da so omrežja 5G škodljiva za zdravje, ni. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije so mobilna omrežja 5G varna in se bistveno ne razlikujejo od omrežij 3G in 4G. Vsa uporabljajo neionizirajoče radijske valove, ki ne poškodujejo našega DNK-ja. Kljub temu pa ljudje verjamejo, da so škodljiva.

Številne teorije zarot in prepričanja v nasprotno se pojavljajo že dlje časa in so se v času korona-krize še okrepila, kar spridoma izkoriščajo trgovci in v ta namen prodajajo izdelke, ki naj bi ljudi zaščitili pred sevanjem. Na Amazonu, na primer, je tako moč kupiti različne verižice, zapestnice, obeske, USB ključke, zaščitne nalepke za telefon ...

A nizozemska Agencija za nuklearno varnost in zaščito pred sevanji (ANVS) zdaj svari ravno obratno – nevarna je "zaščita" proti 5G. Med izdelki, ki jih označili kot radioaktivne, so spalna maska, zapestnica in ogrlica, sevanje so zaznali tudi pri zapestnici za otroke blagovne znamke Magnetix Wellness.