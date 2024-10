Izgubila 65 kilogramov, odstraniti dala odvečno kožo: 'Občutek lahkotnosti'

Za 50. rojstni dan se je Danijela Fink Sotlar odločila, da bo na prvo mesto končno postavila sebe. "Ni šlo za to, da moram shujšati 50, 60 kilogramov, pač pa, da nekaj naredim na sebi, predvsem premik v glavi, premik v drugo življenje, drugačno življenje, bolj zdravo življenje."

Začelo se je z malimi koraki pri prehrani, pravi. Med drugim je črtala beli sladkor, izdelke iz bele moke pa zamenjala s polnozrnatimi. Kilogrami so se začeli topiti, motivacija je naraščala, začela je še s hojo in dosegla navdihujočo preobrazbo, izgubila je 65 kilogramov.

"Zdaj se gibljem med 68 in 70 kilogrami."

A zadovoljstvo so kalile težave zaradi odvečne kože. "Vnetja pod trebuhom, križ je bolel od vse te teže."

Zato je šla pod nož. Doslej so ji z dvema operacijama odstranili približno pet kilogramov kože, predvsem okoli trebuha, in opravili dvig prsi, roke jo še čakajo, razlaga Danijelina kirurginja Tea Jedlovčnik iz SB Novo mesto: "Delamo v več fazah, ker so tudi posegi za telo zahtevni in lahko ogrožajoči, če bi jih naredili vse naenkrat. Pač, mi moramo na novo ukrojiti kožo na telo, ki nima več teh kilogramov."

V operacijski dvorani pa je bila na odstranitev kože že pripravljena druga pacientka. Prizori kot iz serij in filmov. Najprej zarišejo mesto rezov ... Nato se začne odstranjevanje, poseg traja dobre tri ure. Operacijo krije zdravstvena zavarovalnica, čakalna doba je približno leto in pol, pravi Jedlovčnikova. "Kriteriji so, da pacientke izgubijo tam nekje od 50 do 60 kilogramov oziroma da dosežejo indeks telesne mase od 25 do 27, da vzdržujejo telesno težo približno leto dni in seveda, da je ta koža funkcionalno moteča, se pravi, da jih ovira pri vsakdanjem življenju, tukaj ne gre za estetiko."

Letno naredi do sto takšnih posegov, okrevanje je odvisno od psihofizičnega stanja pacientke, načeloma pa zmore po enem tednu sama funkcionirati.

"Da pa prevzame vse ostale aktivnosti, pa bi rekla, da približno mesec dni," doda Jedlovčnikova.

Kakovost življenja, tudi higiena, je zdaj neprimerljivo boljša, še pravi Danijela. "Kot bi na novo zadihala, res tisti občutek lahkotnosti."

Pri zdravem življenjskem slogu namerava vztrajati. In to je tudi ključno, opozarja kirurginja, sicer se lahko odvečni kilogrami in z njimi koža spet naberejo.