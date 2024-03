Po težavah z omrežji Mete: zaposleni mislili, da so jih odpustili

V torek popoldne so uporabniki Metinih platofrom Facebook, Instagram in Threads po vsem svetu poročali o težavah pri prijavi v svoje račune. Tehnične težave so trajale dobri dve uri, kar je bilo dovolj, da je vrednost Metinih delnic padla. Kaj je vzrok težav še ni jasno, pri Facebooku so se uporabnikom za nevšečnosti opravičili. Težave s sistem so imeli tudi zaposleni na Meti, številni so zato mislili, da so jih odpustil.

Po podatkih spletne strani za spremljanje izpadov Downdetector.com je bilo na vrhuncu izpada več kot 550.000 poročil o motnjah za Facebook in približno 92.000 za Instagram. Manjše izpade so zabeležili tudi na aplikacijah Whatsapp in Threads. Popoldne so iz Facebooka sporočili le: "In smo nazaj. Opravičujemo se vsem, ki so imeli onemogočen dostop do Facebooka"

Pri Instagramu so se zgolj pošalili in se vprašali: "Merkur ni retrograden, kaj torej krivimo (za napako, op. a)?"

Višji uradnik ameriške agencije za kibernetsko varnost je v torek medijem dejal, da agencija ni zabeležila nobene posebne povezave z morebitnim zlonamernim kibernetskim napadom, prav tako je malo verjetno, da bi do izpada prišlo zaradi vplivanja na strankarske volitve, ki so v torek potekale v ZDA. Do težav Facebooka in Instagrama je sicer prišlo tik pred četrtkovim rokom, do katerega morajo velika tehnološka podjetja izpolniti zahteve novega zakona Evropske unije o digitalnih trgih. Da bi ga pri Meti izpolnili, uvajajo več sprememb, med drugim uporabniku omogočajo, da lahko loči svoj račun na Facebooku in Instagramu, pri čemer se osebni podatki uporabnika na omenjenih omrežij ne morejo združiti in tudi niso tarča ciljanih spletnih oglasov. Trenutno še ni znano, ali so spremembe povezane z včerajšnjim izpadom, poroča AP.

Andy Stone, vodja komuniciranja pri podjetju Meta, je že v času okvar na omrežju X, prej znanem kot Twitter, zapisal, da imajo težave in da si prizadevajo, da bi napako čim prej odpravili. Za nevšečnosti se je opravičil. Popoldne pa je sporočil, da so imeli tehnične težave, ki so povzročile, da so imeli uporabniki omejen dostop do nekaterih njihovih storitev. "Težavo smo rešili v najkrajšem možnem času, vsem, ki so bili prizadeti, se opravičujemo za nevšečnosti," je zapisal.

