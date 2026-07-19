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Znanost in tehnologija

Izpad Facebooka in Instagrama

Washington, 19. 07. 2026 09.55 pred 48 minutami 1 min branja 8

Avtor:
M.P.
Meta Facebook in Instagram

Uporabniki poročajo o obsežnejšem izpadu Metinih aplikacij, predvsem Facebooka in Instagrama. Težave zaznavaho tudi uporabniki v Sloveniji.

Izpad Facebooka
Izpad Facebooka
FOTO: 24ur.com

Številni uporabniki so dopoldan ugotovili, da ne morejo dostopati do svojih Facebook računov. Kot je razvidno na spletni strani DownDetector, se težave pojavljajo po vsem svetu, izpad pa je povezan najmanj z dvema Metinima aplikacijama - Facebook in Instagram.

Glede prvega uporabniki navajajo, da ne morejo dostopati do aplikacije in svojega profila oz. zida, ne morejo objavljati, deliti ali komentirati objav. O težavah poroča več tisoč uporabnikov. Nekoliko manj težav se pojavlja pri dostopanju do Instagrama, težave pa so sicer podobne kot pri njeni sestrski aplikaciji.

Številni so o težavah pisali na drugih družbenih omrežjih, kot je na primer X. 

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KOMENTARJI8

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mayda2
19. 07. 2026 10.57
Dušan Uršič: tud' u boljših družinah crkne televizor ...
Odgovori
0 0
Teleport
19. 07. 2026 10.43
Grozno. Kako naj zdaj sirnemu vesolju povem, da sem na morju
Odgovori
+11
11 0
Mambo
19. 07. 2026 10.38
Zanimivo, da eni pa tega sploh ne opazimo. Še dobro, da imam 24.
Odgovori
+8
8 0
matjaz mravlak
19. 07. 2026 10.31
OMG TO PA JE RES KATASTROFA
Odgovori
+8
9 1
HardKore
19. 07. 2026 10.31
TO MI DELAJ!
Odgovori
+8
9 1
Bassettt
19. 07. 2026 10.27
Super, naj porihtajo, četudi ukinejo.
Odgovori
+6
6 0
a res1
19. 07. 2026 10.27
Saj imamo vas za neumnosti brat.
Odgovori
+12
12 0
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