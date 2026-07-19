Izpad Facebooka in Instagrama

Številni uporabniki so dopoldan ugotovili, da ne morejo dostopati do svojih Facebook računov. Kot je razvidno na spletni strani DownDetector, se težave pojavljajo po vsem svetu, izpad pa je povezan najmanj z dvema Metinima aplikacijama - Facebook in Instagram.

Glede prvega uporabniki navajajo, da ne morejo dostopati do aplikacije in svojega profila oz. zida, ne morejo objavljati, deliti ali komentirati objav. O težavah poroča več tisoč uporabnikov. Nekoliko manj težav se pojavlja pri dostopanju do Instagrama, težave pa so sicer podobne kot pri njeni sestrski aplikaciji.

Številni so o težavah pisali na drugih družbenih omrežjih, kot je na primer X.