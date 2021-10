Facebook po izpadu ponovno deluje, Zuckerberg ob več kot pet milijard evrov

Storitve so nedostopne postale okoli 18. ure, ponovno pa so bile dostopne dobrih šest ur kasneje, torej okoli polnoči.

Vse tri platforme so v lasti Facebooka, do njih pa ni bilo mogoče dostopati niti preko spleta niti v aplikacijah za pametne telefone. Na spletni strani Downdetector, ki spremlja delovanje spletnih strani in storitev, pravijo, da je šlo za največjo napako, ki so jo kadar koli videli. Prejeli so namreč več kot 10,6 milijona poročil o napakah iz celega sveta.

Facebook je v torek v izjavi dejal, da je napačna sprememba konfiguracije vplivala na notranja orodja in sisteme podjetja, kar je zapletlo poskuse reševanja problema. Dodali so, da "ni dokazov, da bi bili zaradi teh izpadov ogroženi podatki uporabnikov". Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg se je opravičil vsem, ki jih je izpad prizadel.

Nekateri so poročali tudi o težavah z uporabo Facebookove platforme za virtualno resničnost Oculus in aplikacij, ki zahtevajo prijavo v Facebook, vključno z aplikacijo Pokémon Go.

Tako dolgotrajni izpadi so sicer redki. Leta 2019 so bili Facebook in njegove druge aplikacije zaradi motenj sicer nedostopni več kot 14 ur. Več drugih tehnoloških podjetij, vključno z Redditom in Twitterjem, se je norčevalo iz stiske velikana družbenih medijev, kar je spodbudilo odzive prizadetih aplikacij.