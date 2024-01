Pod bujnim rastlinjem v Amazoniji se je skrivalo ogromno starodavno mesto

Doslej je veljalo, da so ljudje v Amazoniji živeli nomadsko življenje v majhnih naseljih. Novo razkritje pa je to prepričanje postavilo povsem na glavo. V vzhodnem Ekvadorju je na svet izpod bujnega rastlinja pokukalo starodavno amazonsko mesto, ki spreminja pogled na amazonsko kulturo, piše BBC . Raziskovalci so dokaze o mestu našli že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, po 25 letih raziskav pa so le končali delo.

Mesto je bilo zgrajeno pred približno 2500 leti, ljudje pa so tam živeli do 1000 let, so ugotovili arheologi. Težko je natančno oceniti, koliko ljudi je tam živelo v določenem času, vendar arheologi ocenjujejo, da je število prebivalcev presegalo 10.000, če ne 100.000. Arheologi so z laserji pregledali 300 kvadratnih kilometrov območja. Tako so lahko identificirali ostanke mesta pod bujnim rastlinjem. Odkrili so ostanke objektov, od katerih so bili številni domovi, nekateri pa so bili namenjeni izvajanju obredov, predvidevajo raziskovalci. Našli so tudi ceste, poti in kanale, ki povezujejo ploščadi, kar nakazuje, da se je mesto raztezalo na večjem območju. Kot poudarjajo arheologi, je bilo cestno omrežje izredno dovršeno in povezano. Znanstveniki so odkrili tudi nasipe z jarki, za katere menijo, da so pomagali upravljati z vodo.

Nov pogled na amazonsko kulturo

"To je starejše od vseh drugih najdišč, ki jih poznamo v Amazoniji. Na civilizacijo imamo evropocentrični pogled, vendar novo odkritje kaže, da moramo spremeniti svojo predstavo o kulturi in civilizaciji," je za BBC povedal profesor Stephen Rostain, ki je vodil raziskavo.

"Odkritje spreminja tisto, kar vemo o zgodovini ljudi v Amazoniji. Hiše in trge na območju Upano v vzhodnem Ekvadorju je povezovalo osupljivo omrežje cest in kanalov. Območje leži v okolici vulkana, ki je poskrbel za rodovitno zemljo, a je hkrati tudi povzročil uničenje družbe. Odkrije spreminja naš pogled na amazonsko kulturo. Večina ljudi si predstavlja majhne skupine ljudi, ki živijo v kočah, to odkritje kaže, da so nekoč ljudje živeli v zapletenih urbanih skupnostih," je povedal soavtor raziskave Antoine Dorison.