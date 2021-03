Raziskovalci odkrili nove drobce Mrtvomorskih rokopisov

Izraelska uprava za starine (IAA) je v torek sporočila, da so v jami v Judejski puščavi našli drobce zvitka Mrtvomorskih rokopisov. Odkritje je prišlo v času več let trajajočih pregledov vseh jam na tem območju, ki jih izvaja IAA. Raziskovalci v Izraelu namreč pravijo, da že šest desetletij odkrivajo drobce Mrtvomorskih rokopisov, novi artefakti pa izvirajo iz 2. stoletja.

Zvitki iz Mrtvega morja so med najzgodnejšimi besedili v hebrejskem jeziku in so stari 2000 let. Novo najdeni drobci zvitkov so grški prevodi knjig Nauma in Zaharije iz Knjige dvanajstih malih prerokov. Edina hebrejščina v besedilu je božje ime, ostalo je napisano v grščini. Drobce so našli v Jami groze v Nahal Heverju. Po sporočilu za javnost izraelskega urada za starine je jama"ob boku soteske, doseči pa jo je mogoče le s previdnim spuščanjem po strmi pečini", po kateri je dobila ime.