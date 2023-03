Izstrelitev prve 3D-rakete v zgodovini: po treh minutah začela izgubljati višino

"Deset, devet, osem, sedem ..." Iz Floride se je včeraj nekaj po osmi uri zvečer dvignila prva 3D natisnjena raketa v zgodovini. A kmalu po izstrelitvi se je zalomilo, 33-metrska raketa, vredna približno 11 milijonov evrov, orbite ni dosegla.

Približno 85 odstotkov delov rakete je bilo ustvarjenih s pomočjo 3D-tiskalnika, ekipa pa upa, de bodo naslednje različice skoraj v celoti sestavljene iz 3D-materialov.

"Še nikoli ni nihče poskušal v vesolje poslati 3D natisnjene rakete. Čeprav nam ni uspelo, smo ob izstrelitvi zbrali dovolj podatkov o tem, da bi bilo to mogoče," je ob ponesrečenem potovanju dejala članica centra Relativity Space Arwa Tizani Kelly. Dodala je, da so ob tem tudi dokazali, da je s pomočjo 3D-tiskanja mogoče zgraditi raketo in da "gre za velik korak". A kaj je šlo narobe?