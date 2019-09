Izstrelitev slovenskega nanosatelita v vesolje se zamika

Satelit Trisat, ki je skoraj v celoti plod slovenskega znanja, bi moral po prvotnih načrtih poleteti v vesolje 9. septembra. Iz izstrelišča v Francoski Gvajani naj bi ga ponesla nosilna raketa Vega, a je evropskemu vesoljskemu podjetju Arianespace 11. julija spodletela izstrelitev takšne rakete v Zemljino orbito.

To je bila prva neuspešna izstrelitev rakete Vega, medtem ko so pred tem opravili 14 uspešnih izstrelitev. Zaradi nesreče so se zamaknili termini ostalih predvidenih izstrelitev.

"Polet VV16, na katerem bo Trisat, je bil najprej prestavljen na konec novembra oziroma začetek decembra. Zadnja informacija okoli izstrelitve VV16 je prvo četrtletje 2020," je za STA povedal direktor mariborskega podjetja SkylabsTomaž Rotovnik, ki izvaja projekt Trisat v sodelovanju z laboratorijem za elektronske in informacijske sisteme mariborske fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

V začetku julija so v čisti sobi omenjene fakultete uspešno zaključili sestavo in preizkušanje satelita, nato pa so ga dostavili v Delft na Nizozemskem, kjer so ga v čisti sobi nizozemskega podjetja Innovative Solutions In Space integrirali v izmetni nosilec.