Izstrelitev slovenskih satelitov znova preložili: bo šlo v peto?

Raketo vesoljskega podjetja Arianespace, na kateri je vse skupaj 53 satelitov, bi morali iz Kourouja po prvotnih načrtih izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete Vega julija lani preložili. Nato so izstrelitev načrtovali za marec letos, a jo je preprečila pandemija covida-19.

Preložili so jo na danes ob 3.51 po srednjeevropskem času, vendar so v četrtek sporočili, da jo zaradi napovedanih neugodnih vetrovnih razmer prelagajo najmanj do nedelje.

Danes pa so iz Centra odličnosti Vesolje-SI, kjer so razvili satelit Nemo HD, sporočili, da "zaradi neugodnih vremenskih razmer izstrelitve rakete Vega zagotovo ne bo pred torkom". Dodali so, da lahko takšne razmere v tem letnem času vztrajajo dlje časa.