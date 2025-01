Izstrelitvi rakete Starship sledila eksplozija. Musk: Zabava je zagotovljena

Na spletu se je medtem pojavil spektakularen videoposnetek padajočih ostankov rakete Starship, ki so se v plamenih vračali proti Zemlji. Ostanke so v objektiv ujeli tudi v pilotski kabini manjšega letala.

Aplikacija za sledenje letom FlightRadar24 je na spletu sporočila, da je bilo po razpadu rakete SpaceX Starship kmalu po njenem vzletu več letov preusmerjenih. Ob tem so delili tudi fotografijo, ki prikazuje številne lete, ki so začeli nad Velikimi Antili nenadoma krožiti ali pa so pot usmerili nazaj proti vzletnemu letališču.

Zdi se, da neuspela izstrelitev rakete ni močno prizadela lastnika podjetja SpaceX Elona Muska. Na svojem družbenem omrežju je namreč tudi sam delil posnetek padajočih ostankov rakete ter ob tem pripisal: "Uspeh je sicer negotov, a za zabavo je poskrbljeno."

Raketo so izstrelili iz Boca Chice v južnem Teksasu v četrtek okoli 16.40 po lokalnem času, poroča Sky News. Šlo je za sedmi poskus izstrelitve nove rakete Starship, ki bi morala po približno eni uri nadzorovano pasti v Indijski ocean. A iz podjetja so sporočili, da so stik s plovilom izgubili že po prbližno osmih minutah. A vseeno so zabeležili tudi delni uspeh, saj se je pospeševalni del rakete dejansko vrnil na lansirno ploščad, kjer sta ga ujeli dve ogromni mehanski roki.