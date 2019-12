Iztok in Irena sta slovenska planet in zvezda

Slovenska eksoplanet in njegova zvezda, ki so ju poimenovali v okviru pobude PoimenujmoPlanet ob 100-letnici Mednarodne astronomske zveze (IAU), sta Iztok in Irena. Samo Košmrlj, ki je podal zmagovalni predlog, je imeni povzel po romanu Pod svobodnim soncem. Košmrlj, ki se že od otroštva navdušuje nad vesoljem in je posledično zaključil študij fizike, je v kratkem telefonskem pogovoru na današnji novinarski konferenci dejal, da je roman Frana Saleškega Finžgarja "ena največjih slovenskih knjig", ki jih je prebral.

Za slovensko poimenovanje planeta je bil izbran 446 svetlobnih let oddaljeni WASP-38 b. Njegova materinska zvezda je WASP-38 oz. HD 146389 z navidezno magnitudo 9,4. Nahajata se v ozvezdju Herkula.

Kot je v video nagovoru pojasnil David Brown z univerze v Warwicku, eden od znanstvenikov, ki so odkrili ta planet, je sistem WASP 38 eden prvih, ki so jih odkrili v sklopu projekta Wide Angle Search for Planets (WASP). Brown je še povedal, da je Irena večja od Sonca, in sicer je njen polmer skoraj 1,4-krat večji od Sončevega. Je tudi bolj vroča in nekoliko starejša. Na nebu jo je mogoče opaziti s pomočjo teleskopov. Iztok, planet tipa vroči Jupiter, pa ima polmer 1,08 Jupitrovega in maso približno 2,5-krat mase Jupitra. Astronomi domnevajo, da ima gosto kamnito sredico, ki jo obdaja plin, sestavljen pretežno iz vodika.

Dunja Fabjan z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko pa je poudarila, da je slovensko poimenovanje planeta in njegove zvezde pomembno, ker je"možnost, da se zapišemo v nebo", hkrati pa tistim, ki se ukvarjajo z astronomijo, omogoča, da o tem področju spregovorijo in ga približajo javnosti.