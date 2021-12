Izum študentov: futuristični rokav za razumevanje jezikov

Si predstavljate, da bi lahko skoraj vse tuje jezike razumeli zgolj s pomočjo rokava? Želeli smo ustvariti pripomoček, ki bi si ga brez sramu nadeli filmski superjunaki, pravijo nizozemski študenti. Razvili so pametni rokav, ki besede spreminja v vibracije, te pa odmevajo iz 24 majhnih zvočnikov. Vibracijski jezik temelji na 39 glasovih angleškega jezika in ga je bojda moč osvojiti v mesecu dni. Uporabniki lahko za zdaj občutijo in razumejo le pisano besedo. Ko ga bo ekipa študentov dodelala in bo zmogel pretvarjati govor, pa bo futuristični rokav pomagal tudi ljudem, ki imajo težave s sluhom.