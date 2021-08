Izumrtje, ki je z obličja Zemlje izbrisalo dinozavre, morskim psom prizaneslo

Globalni dogodek, ki je pred več milijoni let z zemeljskega obličja izbrisal številne živalske vrste, pa je morskim psom izumrtje prizanesel, ugotavlja nova znanstvena študija, ki jo povzema The Independent. Raziskovalci so osvetlili dogajanje v času izumrtja dinozavrov in kako je dogodek spremenil ekosisteme. Razkrili so tudi, katerim morskim vrstam so bile spremembe naklonjene.

V študijo znanstveniki ugotavljajo, da so morski psi v tem času ohranili stalno raznolikost v oceanih na Zemlji. Raziskovalci so analizirali morfologijo 1239 zob fosilnih ostankov morskih psov, ki se nanašajo na mejo K-Pg (dogodek izumrtja krede – paleogena). To je obdobje med pozno kredo in zgodnjim paleogenom, ko se je končala doba dinozavrov.