Kljub temu se z razvojem digitalne ekonomije pojavlja stara bojazen: kakšne posledice bo to pustilo v odnosu med mestom in podeželjem? Dinamika odnosov med njima je ena od stalnic človeške zgodovine in dober indikator uspešne družbe. Uspešne, zadovoljne in produktivne družbe temeljijo na tesnemu sodelovanju med mestom in podeželjem (zelo dober zgled je Švica). V neuspešnih družbah takšnega sodelovanja ni, temveč je odnos med mestom in podeželjem poln konfliktov in zamer (tak primer so razvojni zaostanki in politična trenja med mestom in podeželjem v ZDA in Rusiji v zadnjih desetletjih).

Bojazen o razvoju odnosa med mestom in podeželjem v digitalni dobi izvira iz preprostega dejstva: digitalna ekonomija se ne more pojaviti kar iz nič, temveč potrebuje trdne temelje. Te predstavljajo zlasti dostop do telekomunikacijske infrastrukture, prisotnost kadrov z digitalnimi kompetencami in dostop do finančnih sredstev. Ker je v urbanih območjih večje število strank in uporabnikov, je tam prisotnost digitalne infrastrukture, kadrov in financ večja. Širša uporaba digitalnih tehnologij in ekonomije ob razvojni stagnaciji podeželja pomeni, da se lahko razvojne razlike med mesti in podeželjem vztrajno povečujejo.

Na srečo to dejstvo ni vklesano v kamen. Slovenske občine so sposobne prevzeti iniciativo digitalnega razvoja. V panelni diskusiji Izzivi digitalizacije slovenskih občin, ki jo je 7. januarja gostil zavod Inštitut za digitalizacijo IPM Digital, so se lahko gledalci seznanili z glavnimi izzivi, ki jih digitalizacija prinaša za slovenske občine, ter z načini uporabe digitalnih tehnologij za dobrobit občanov. V diskusiji so sodelovali Franc Bogovič, evropski poslanec, dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, Tadej Beoćanin, župan občine Ajdovščina,dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, dr. Emilija Stojmenova Duh, vodja 4PDIH in Jurij Dolžan, podsekretar na ministrstvu za javno upravo.

Govorci so bili med seboj enotni, da je digitalizacija slovenskega podeželja in slovenske družbe nujna. Na cenovno učinkovit in efektiven način lahko pomaga kateri koli občini odpraviti oz. omiliti veliko večino njihovih trenutnih težav ter se soočiti z izzivi prihodnosti. Tako vlada Republike Slovenije kot tudi vse institucije EU so si digitalizacijo podeželja in družbe postavile kot enega izmed ključnih ciljev v naslednjem desetletju. Znotraj tovrstnega procesa pa vedno naletimo na številne izzive, ki so bili tudi glavna tema diskusije.